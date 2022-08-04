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B站面試官：核心用戶是Loser、白嫖黨 站方急道歉切割

中國新聞組／北京4日電
網傳B站HR稱核心用戶都是Loser，引發軒然大波。（取材自微博）
網傳B站HR稱核心用戶都是Loser，引發軒然大波。（取材自微博）

網傳B站HR稱核心用戶都是Loser，引發軒然大波，B站回應，該面試官去年底已被勸退，會吸取教訓加強管理，感謝監督。 

濟南時報報導，微博用戶@菠蘿地海牛去年11月13日的一條微博，記錄了他學紀錄片的朋友去面試B站紀錄片的職位時，與B站HR的對話。

在博主公布的對話中，B站的HR問這位求職者：你平時用我們B站嗎？答：當然用啊，我是大會員VIP5（博主更正：應為年度大會員和用戶等級LV5），還有幾百個硬幣。HR：那你就是白嫖黨。

有熟悉B站的用戶解釋有硬幣又是大會員，為何還是白嫖黨：「白嫖黨的意思是看完視頻不給up主投幣，不是充不充大會員的問題」，同時也說：「一般情況下說出來是調侃，但感覺這個HR這麼說是有惡意的。」

在後續的對談中HR又談及：你平時會發彈幕、發評論這些嗎？求職者答不會。HR說：「那你就不是我們的核心用戶，你的紀錄片的idea都很好，很有人文關懷，但你知道我們的核心用戶都是什麼樣的人嗎？生活裡的Loser。」

這條轉發有1.7萬次，點讚10.8萬。

8月2日，博主發微博回應稱，不希望任何個人的職業生涯因為這條微博受到負面影響。包括在與B站的微博溝通中，他也強調了從大家的轉發和評論來看，在B站的招聘過程中也並不是個例。揪出某個人出來毒打痛罵一頓，也實屬無益。紅星新聞評論文章指出，用Loser定義用戶，這不只是嘲弄，更是赤裸裸的人格侮辱。事件引發關注後，B站對媒體回應的中心內容分三點，首先表達氣憤，其次做出切割，聲明涉事面試官去年底已被勸退，其三則像是常用話術，「吸取教訓加強管理」。

有網友表示，「B站負面新聞都多少次了，改了再犯，道歉有什麼用？」俗話說，吃水不忘挖井人。十幾年時間，B站從圈粉自萌的「小破站」成長為海外敲鐘的大公司，背後依靠的是什麼？正是一批不斷成長的忠實用戶。早期靠UP主「為愛發電」的純粹，如今面臨商業變現壓力，如果掉頭嫌棄用戶，不免有點卸磨殺驢的味道。

文章稱，也許有人會說，林子大了什麼鳥都有，B站該不該背HR的鍋？實際上，早在去年4月，春招過程中，該公司面試官就被傳在面試過程中炫耀資產、貶低北郵學生，被質疑涉嫌招聘歧視。彼時，B站的回應也是道歉、批評和處罰，將責任歸因於個人。

文章指出，HR言論時有「翻車」，最終反映的仍是企業管理缺失。不從深層檢省公司文化的偏差，觸發輿情就搞切割、簡單處理相關員工，只能是治標不治本，難以實現正向的職場文化。

面試 微博 歧視

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