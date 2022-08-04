被指假學歷、蹭華為 陳春花遭解雇：北大事先知情

陳春花被指學歷造假。（取材自北京青年報）

前北京 大學BiMBA商學院院長陳春花學位造假案、「華為 軍師」疑雲，近日鬧得鬧得沸沸揚揚，北大3日宣告終止其聘用合約，陳春花同日於微信公眾號「春暖花開」釋出公開信，指被冠上「華為軍師」是被不實扭曲，自己也是被害人，而對自己的學歷，陳春花指北大事先知情。

據中國財經天下報導，陳春花被指蹭華為任正非 ，華為7月6日曾聲明與陳春花無任何關係，她解釋，2016 年底自己和姚老師一同拜訪任正非，一個上午的時間收穫甚多，回來後把所獲記錄下來，整理成「與任正非：圍爐日話」一文，在場華為友人確認後，2017年1月17日在微博公號推送，陳春花表示，「我絕對沒有想到，這篇文章被扭曲、竄改」。

據報導，「與任正非先生：圍爐日話」描述2016年歲末，陳春花和多位其他教授與任正非見面交流的情景。其中提到 :「任先生竟親自開車帶我們過去，我和姚老師都說，這該是史上最貴的『司機』」。陳春花指這些年各路盜版機構將文章中的大量細節不斷演繹誇大，內容指「任正非不顧華為高管的反對，堅持自己駕車接北大女教授陳春花」、「任正非親自駕車接北大女教授，她在講座上的話，讓任正非直冒冷汗」。

報導指出，陳春花指自己被不實文章描述為「華為軍師」、「華為海軍司令」所困擾，她說，不實宣傳炒作給華為及自己帶來困擾，她說她與華為都是受害者。

陳春花在公開信中表示，過去一年，她已委託相關人員持續投訴，已經下架千餘條不實資訊，2021年6月初與華為、新希望集團做了相應溝通之後，決定打假維權。2021年6月下旬，她與出版社聯動，委託律師起訴相關平台上運營的盜版書商，並按照律師的要求先不公布，2021年9月23日法院立案，目前案件還在推進中。

針對博士畢業院校被質疑為「野雞大學」，對於北大聘用過程，陳春花稱，2016年入職北京大學國家發展研究院，她如實告知博士學位未被認證的情況，以及自己求學的過程。在北大人事系統中，她的學位認證材料是新加坡國立大學碩士學位。