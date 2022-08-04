半年內「陽過」 大連禁看足球賽

中超 聯賽大連人隊剩餘12場主場比賽，將從8月6日持續到11月27日。大連人足球 俱樂部昨天宣布，半年內確診、疑似、無症狀病例不得購票入場。

周到上海報導，大連市人民政府新聞辦公室昨天召開2022中超聯賽大連賽區開放主場工作新聞發布會，宣布從8月6日至11月27日的大連人剩餘12個主場比賽將會全部對球迷開放，暫定每個主場開放觀眾人數不超過2萬人。

與此同時，大連人足球俱樂部發布了票務信息。值得注意的是，大連市域內有8種類型的人群是不被允許購票入場的，具體包括半年內被診斷為確診病例、疑似病例或無症狀感染病例的、賽前10日內與確診病例、疑似病例或無症狀感染者有密切接觸的、居住地社區賽前10日內有疫情發生的、有發熱（37.3°C以上）等疑似症狀且未痊癒的、賽前10日內本人及家庭成員（共同居住人員）有境外地區旅居史或人員接觸史的等。對於這一系列規定，外界提出了諸多質疑，特別是半年內被診斷為確診病例、疑似病例或無症狀感染病例的不被允許購票，被認為有歧視新冠患者的嫌疑。

另外，所有觀賽球迷須攜帶購票人48小時內核酸檢測陰性報告，主動出示國務院 行程卡、遼事通配合現場測溫工作後憑購票人本人身分證原件到場觀賽。