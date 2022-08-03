清華博士在大學任教5年 自爆月薪僅370元 校方如此回應

知乎用戶麥格納公開他的工資僅有372元。(取材自知乎)

一位自稱從清華大學博士畢業，現就職於揚州大學的教師以「麥格納」帳號發文，稱自己入職5年，月薪僅372元人民幣(約55美元)，任職期間出國深造被學校阻攔、出國後扣發工資等不公平遭遇。揚州大學人事處工作人員對此回應，「麥格納」延遲回國，需提交證明報銷。

綜合媒體報導，「麥格納」7月23日在知乎平台發文「高校教師工作5年月薪高達370」，自述2017年從清華大學博士畢業後，被揚州大學引進，至今工作5年。2019年，「麥格納」申請到江蘇政府留學獎學金7萬元（人民幣，下同），準備到哈佛大學 深造。但2020年、2021年，學校攔著不讓他出國。直到2021年12月30日獎學金失效的前一天，「麥格納」才最終成功來美。出國前，學校要求每人交了2萬元出國保證金。

「麥格納」還稱，今年3月查了自己的工資，發現只有372.11元。他隨後輾轉問了揚州大學，可領導答覆是，出國的老師都這樣，都會扣工資，等他回國再補。6月初，「麥格納」收到學校財務處的短信，讓其在6月30日前，必須歸還學校的7萬元欠款，否則將嚴格按照規定繼續扣工資，直到扣滿7萬為止。

「麥格納」質疑，這7萬元是其申請到的是江蘇政府留學獎學金，不理解為什麽成了自己欠學校的錢。

揚州大學工作人員表示，「麥格納」遊學截止日期為2022年6月30日，按照學校管理規定，「麥格納」應在該日期前回國返校，並提交遊學期間的差旅費發票進行沖銷，但其並未按期回國。

至於「麥格納」收到校方「借英國 遊學差旅費……尚欠7萬元」的短信，該工作人員表示，江蘇省是資助了7萬元作為半年遊學的費用，但這個費用是「麥格納」向學校財務預支的，學校一次性轉給他先用，需要其回國後，提供手續、發票進行報銷。

至於「2萬元押金」，揚州大學工作人員直言：「按照學校規定，如果老師在約定時間內不回國的話，他這筆錢確實需要先提交給學校的，我個人覺得保證金的作用也就是約束老師的行為。」

對於「麥格納」工資發放多少，是否為372元，該工作人員表示還不清楚此事。