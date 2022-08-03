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晚上也沒法降溫 浙川7月熱破紀錄 長三角地區將衝40℃

記者廖士鋒／綜合報導
今年7月是浙江和四川有氣象紀錄以來的史上最熱月。圖為上海小朋友戲水消暑。（歐新社）
今年7月是浙江和四川有氣象紀錄以來的史上最熱月。圖為上海小朋友戲水消暑。（歐新社）

剛結束的7月，中國依照面積加權的平均氣溫達到攝氏23.15度，創下有觀測紀錄以來第二熱的7月、僅次於2017年。而中國氣象局專家則預估，8月將會「熱度更勝」，並再度提醒民眾防止嚴重中暑的「熱射病」。

中國中央氣象台預計，8月1日起高溫範圍北擴，華北南部、陝西南部、黃淮、江漢、江淮西部等地也將出現高溫天氣。中國長三角多地氣溫衝高至攝氏35度以上，並將在本周內進一步衝高至攝氏40度。　　

中國中央氣象台旗下「中國天氣網」報導，7月期間，浙江跟四川突破了觀測史上最熱的月度紀錄，另外雲南、貴州則度過了史上最熱（並列紀錄）的7月；而浙江、江西、福建、新疆則有多地的高溫突破了歷史極值。高溫還不僅在白天，甚至晚上都沒辦法降溫。7月「最低氣溫」紀錄，中國有6個省會城市超過攝氏30度。而展望8月，杭州、合肥、重慶等城市，都將可能錄得超月7月的高溫。

「中國天氣網」氣象分析師王偉躍指出，今年7月副熱帶高壓強度偏強，籠罩江南、華南、江淮等地，氣流下沉不易形成雲，使太陽輻射更容易到達地面、讓地面增溫，高溫頻發強度較強。王偉躍認為，8月的高溫將會來勢洶洶，不僅北方會燜熱、南方部分地區還可能創下今年新高氣溫，他呼籲民眾盡量避免高溫時段外出，防止嚴重中暑得「熱射病」。

高溫 新疆 分析師

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