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提前還貸款要付「補償金」掀波 交通銀行撤公告

中國新聞組／北京3日電
提前還房貸，要給銀行交「補償金」。(取材自每日經濟新聞)
提前還房貸，要給銀行交「補償金」。(取材自每日經濟新聞)

交通銀行日前在官網公告稱，對個人按揭類貸款、個人線上抵押貸（消費）提前還款進行調整，將收取1%的補償金（違約金），引發激烈討論，不過，該公告已被刪除。

每日經濟新聞報導，交通銀行此番調整前，對於部分提前還款，該行每年可免收補償金、提前還款一次，從第二次開始收取當次提前還款本金1%的補償金；對於全部提前還款，該行針對部分期限收取補償金，收取比例也是當次提前還款本金的1%。

不過，各家銀行對於提前還款是否收取補償金或違約金、收費標準等規定不盡相同。有些銀行表示提前還款不收取這些費用，只需償還貸款本金及資金占用期間利息即可；有些銀行則規定，在放款後的一定期限內提前還款，會加收數月利息或按照提前還款本金金額收取一定比例的違約金。

報導說，中關村互聯網金融研究院首席研究員董希渺表示，商業銀行向客戶發放貸款，並以合同形式明確約定貸款期限、利率等要素。全部或部分提前還款，違背了貸款合同中關於貸款期限的約定，是一種「違約」行為。這是部分銀行對提前還款行為收取違約金（補償金）的邏輯基礎。目前法律未明確規定提前還款需要支付違約金（補償金），具體需要看貸款合同約定。

 

董希渺表示，比較少銀行對提前還款行為收取違約金（補償金），少數銀行即使有收取違約金（補償金）的約定，客戶往往可以申請豁免，或通過購買一定金額金融產品或存款獲得豁免。

貸款 利率

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