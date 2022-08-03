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為逾千長者拍近5萬張婚紗 武漢大學生定格「不老愛情」

中國新聞組／北京3日電
武漢工程科技學院「圓夢計劃」大學生，組團到中國多地幫長者補拍婚照。（取材自頭條武工院）
武漢工程科技學院「圓夢計劃」大學生，組團到中國多地幫長者補拍婚照。（取材自頭條武工院）

中國武漢工程科技學院有群大學生，2015年來走訪中國30多個地區，只為了幫銀髮族夫婦一圓拍婚紗照的夢；多年來，該團隊已經幫1400多名長者拍攝近5萬張照片，除了彌補長者們年輕時因條制所限而留下的遺憾，他們還會記下老人家們的「不老愛情」故事分享，多年來的努力令網民大為感動，「太有愛的大學生了」。

香港01報導，武漢工程科技學院「圓夢計劃」的團隊成立於2015年，八年來，該團隊走訪武漢、孝感、恩施、黃岡、神農架、重慶等地區，他們背著十多斤的攝影器材、服裝、化妝用品，免費為偏鄉老人們補拍婚紗照，拍攝對象有離退休幹部、退伍老兵、鄉村教師、非遺傳承人等。

不離不棄40餘年 定格偉大愛情

頭條武工院報導，團隊曾為到湖北省黃岡市黃梅縣，為退伍老兵趙新國和他的妻子拍照。趙新國表示，妻子1982年操勞過度患上類風濕，之後不幸中風，他自此不離不棄，已陪在妻子黎鑾嬌身邊40多年。

團隊年今再次去到湖北黃岡市黃梅縣拜訪他們，爺爺早早就在門口等待，熱情地歡迎實踐團的再次到來，感謝他們為自己和老伴拍攝了婚紗照。趙新國對著坐在輪椅上，襲著一身白色婚紗的妻子黎鑾嬌說，「真好看，和年輕時一樣美。」伴隨相機的快門按下，趙新國欲為妻子黎鑾嬌戴上粉花的畫面就此被永遠定格在照片中。

白婚紗與綠軍裝 圓老兵37年婚照夢

住在湖南韶山的退休軍人龐孟冬及教師龍偉玲，兩人結婚37年，龐孟冬1984年退役回鄉，翌年認識了在鄉村小學支教的妻子，最後白頭到老；作為俠骨柔情的老兵，年輕時為妻子買衣服、寫信，到如今過節送花，他始終以沒拍婚照為憾事。

幸好一班學生來幫兩老圓夢，這對攜手37載的夫妻，面對鏡頭，再許白頭偕老的莊嚴約定，白婚紗與綠軍裝定格家國大愛。

隊長趙晨表示，他們分成攝影組、化妝組、運營組、文案組和道具組，為一對長者化妝和造型，已見證不少白頭到老的故事，團隊會將部份過程整理成影片，在網上收到很多正面的回應，覺得是很有意義的活動，還有網民邀請他們到家鄉，為當地的長者補拍婚照。他們的善舉令網民大為感動，「太棒了」、「好溫暖」、「這個真的好有意義」，認為他們記錄了多段「執子之手， 與子偕老」的真實故事。

武漢工程科技學院「圓夢計劃」大學生，組團到中國多地幫長者補拍婚照。（取材自頭條武...
武漢工程科技學院「圓夢計劃」大學生，組團到中國多地幫長者補拍婚照。（取材自頭條武工院）

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