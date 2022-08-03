恒力石化范紅衛身家160億美元擠下楊惠妍 躍居中國女首富

最新資料顯示，碧桂園大股東楊惠妍的中國女首富地位，已易位給江蘇石化巨頭恒力集團的范紅衛(見圖)。(取材自恒力集團官網)

最新資料顯示，碧桂園大股東楊惠妍的中國女首富地位，已易位給江蘇石化巨頭恒力集團的范紅衛。范紅衛是Ａ股上市公司恒力石化的董事長兼總經理，也是恒力石化控股股東恒力集團董事長陳建華的妻子。

碧桂園股價 在2021年下跌31％後，今年再度大跌約57％，一年多時間損失七成市值，楊惠妍的財富也由2021年6月的340億美元(約2296億人民幣)大幅縮水至100億美元。

2021年胡潤全球富豪榜中，范紅衛和陳建華夫婦以人民幣2600億元的財富，問鼎江蘇首富。最新的富比世即時富豪榜上，范紅衛家族以160億美元財富，在全球富豪中排在第108位，也是中國最新女首富。

龍湖的吳亞軍、碧桂園的楊惠妍以113億美元、106億美元財富緊隨其後。最新的彭博億萬富豪即時排行榜上，范紅衛以113億美元略超過楊惠妍的110億美元，吳亞軍則以97.7億美元再次之。

官網資料顯示，恒力集團主營煉油、石化、聚酯新材料和紡織等產業，2021年營收 高達人民幣7323億元，位列世界500強第67位，中國企業500強第21位、中國民營企業500強第3位，是中國最大的民營化工企業。

恒力集團擁有全球產能最大的PTA工廠之一、全球最大的功能性纖維生產基地和織造企業之一，員工達12萬人。

大摩財經報導，白手起家的范紅衛現年55歲，她年輕時曾是一家紡織廠的會計。1990年代，范紅衛和陳建華夫婦接盤一家瀕臨破產的紡織工廠，不斷擴大紡織廠規模，逐漸成為當地的行業領頭羊。

此後，范紅衛夫婦將產業鏈向上游延伸，成立了化纖廠。2003年，恒力集團成立，做起大煉油石化等生意。2016年3月，恒力化纖借殼大橡塑上市，並於2018年將大型石油 煉化項目和PTA業務注入上市公司，恒力石化就此誕生。

與許多民企夫人隱居幕後不同，范紅衛一直活躍在業務一線，在「恒力系」核心上市平台恒力石化擔任董事長兼總經理。

恒力石化最新股價19.89元，較2021年初的歷史高價已跌去50%多，最新市值1400億元。但相比之下，碧桂園股價下跌更為慘烈，這也是范紅衛反超楊惠妍登頂中國女首富的核心原因。