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「深漂」情侶棄租房 花16萬買房車 打算住5年

中國新聞組／北京2日電
張希和女友在房車裡吃飯。(取材自新黃河)
張希和女友在房車裡吃飯。(取材自新黃河)

廣東深圳一對情侶放棄租房，選擇花16萬改裝後住房車，平時正常上班，周末開車去周邊旅遊。不一樣的生活方式引發網友熱議。

上游新聞報導，這對90後的情侶，張希及胡姓女友在這個活動面積4平米的房車裡已經住了一個多月，雖然時常為停車和車內太熱而煩惱，不過，這種新生活方式，他們計畫住5年。

這對情侶本在湖北工作，去年7月，他倆從湖北來到深圳。張希從事品牌策畫工作，女友也有固定工作。「最初來到深圳的時候，我們是有租房的，但是也一直在了解房車生活，思考能不能通過房車來代替租房。」

6月28日，他們正式住進房車。張希表示，他們的房車面積8平米，活動面積在4平米左右，買車花了13萬，改裝花了3萬，一番改造之後，房車裝上了電視、空調、馬桶、LED燈、櫃子、洗衣機、遮光窗戶、窗簾等大大小小物件。

報導指出，談到住房車的感受，張希說，首要的優點是便捷，房車就停在工作地附近，自己和女友走路去上班；其次，更經濟，以前的房租和通勤費花銷在3000多元，現在，充電一次可以用一周，最多的花銷就是停車費和油費。

房車內最高溫度曾達46.6度。(取材自新黃河)
房車內最高溫度曾達46.6度。(取材自新黃河)

而缺點則是要顧及的方方面面，「要考慮充電、水電夠不夠、怎麼停車、如何倒垃圾等。」為了安全和隱私，他們常常要找有監控的地方停車；另外，就是車內太熱，7月22溫度達到了46.6℃。「房車就是冬冷夏熱，這是3天沒開空調的車內溫度，平時雖然熱，但還是不至於這麼高。」

在短視頻「深漂房車日記」中，他們經常更新房車生活：喝著咖啡看著海邊的風景、地板上鋪好墊子做瑜伽、來到山頂看夜景星空。這情景，有人羨慕他們這樣的生活，也有人覺得很不方便而且有居無定所的感覺。

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