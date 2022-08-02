「目的達成」 中國知網反壟斷首案撤訴

「中國知網反壟斷第一案」近日撤訴。（取材自封面新聞）

「中國知網反壟斷第一案」近日撤訴，原告郭兵表示，撤訴的原因是他的訴訟請求已經實現。郭兵表示本以為這個官司會非常難打，但實際結果出乎他的意料。

極目新聞報導，郭兵是浙江理工大學法政學院特聘副教授，他認為知網濫用市場支配地位的行為，拒絕向個人用戶開放學術不端檢測 系統服務（查重功能），違反了反壟斷法。去年12月，郭兵通過浙江移動微法院提交了關於「中國知網濫用市場支配地位」的起訴材料，他的訴訟請求主要包括：知網立即停止濫用市場支配地位的行為，向包括原告在內的個人用戶開放學術不端文獻檢測系統服務。今年3月21日，杭州市中級人民法院正式受理此案。

本案被多位學界和業界專家認為是「中國知網反壟斷第一案」，廣受關注。據了解，郭兵因不願使用人臉識別 ，作為消費者，他將杭州野生動物世界告上了法庭，該案在網上被網友們稱為中國「人臉識別第一案」。

郭兵表示，去年10月，他在工作中因需要到使用知網的學術不端檢測系統服務，但知網的該項服務只面向機構單位，且只提供給機構單位的某些特定賬戶使用，對普通用戶來說十分不便。他認為，知網此舉涉嫌濫用市場支配地位的行為，違反了反壟斷法。他隨後通過浙江移動微法院對知網提起了訴訟，要求知網向個人用戶開放學術不端檢測系統服務。

「現在這個結果我很滿意，可以說出乎我的意料。」郭兵表示，因為這個案子的舉證會很困難，官司打起來會有很大的難度，他其實沒有絕對把握勝訴。「提起訴訟，只是想把這個問題揭示出來，引起國家相關部門的關注，就達到了我的目的。」