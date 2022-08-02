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新聞評論／周公子、二舅、小仙女被「社死」揭中國經濟4真相

香港特派員 李春
今年中國經濟增速趨勢值顯著回落。圖為示意圖。（路透）
今年中國經濟增速趨勢值顯著回落。圖為示意圖。（路透）

如果深入分析中國網友，會發現追隨胡某口炮伴飛波洛西的沒那麼多，最多人關注的是三個人，即周公子、二舅、小仙女。周公子和小仙女是炫富一炮而紅，曬苦難的二舅本已力壓周公子卻失手被揭造假。這三位講完故事後「社死」，不經意間揭示出中國經濟的沉痾。

所謂周公子，報稱是江西國企小職員，他其實炫的不是富而是權，除了炫耀家有六套房，自己喝的是1斤20萬元（人民幣，下同，約2.95萬美元）的茶，更主要是炫耀有副省長的飯局、有市長做鄰居的大別墅等。

更引起熱議的則是周公子一家在國有企業中的盤根錯節，還說「苟利國家生死以，家庭傳承吾輩責」，又自詡周家父子如嚴世藩、嚴嵩父子。

周公子社交媒體上的種種炫富炫權，曝光後引起社會上激烈的反彈，7月25日他所屬的國有企業聲言要展開調查，也就在那天，二舅現身了。

7月25日晚間，有網名「衣戈猜想」者在B站（即名為嗶哩嗶哩影片彈幕網），發布短片「回村三天，二舅治好了我的精神內耗」。片中說回鄉見到殘障人二舅的悲慘遭遇，卻是樂天知命、助人向善，過著「飽滿人生」。短片面世，官媒力推，迅速暴紅。一句網評揭其教化意義，那二舅都那麼慘了還能如此堅持，別人又有什麼可以抱怨的呢。

可二舅紅了不到一星期，幾經遮掩，還是被人揭出全屬造假。可沒有最紅只有更紅，第三個人物這時登場，那是人稱的小仙女，在另一網路平台小紅書上，曬了她新婚不足月丈夫的工資單，指其月入8萬多，年入百萬。有人不信，激怒了小仙女，令她亮出更多證明，證實其是國有企業券商巨頭中金公司的交易員，收入不僅是真的，還是公司平均數以下的。

鬧劇最後都是悲劇。周公子據說已停職待查，他網文中點到的一組官員和國企負責人傳說都危險了；二舅的光輝人設崩塌，創造二舅的作者現在被千夫所指肉搜中；小仙女最慘，新婚變成了離婚，傳老公被中金開除，她還不幸地發現新婚的老公已有小三。

這三位的故事，在中國大熱，形成一個全新的社會現象，總結起來是千萬人歌頌二舅，卻沒有一個想變成二舅；千萬人在唾罵周公子，卻人人盼望成為周公子；千萬人罵小仙女既蠢又壞，卻人人都希望自己是小仙女的老公。

這些故事除了具典型的社會學意義，還有至少四點經濟反響和經濟意義。首先一個經濟領域的反響，是揭示國企公司經營亂象，去年疫情嚴重，中金公司仍是券商行業的「薪資天花板」，去年中金公司員工人均年薪以116.42萬元居首。今年第1季，中金公司凈利潤16.6億元，營業收入是50.7億元，員工的薪資卻發了112.1億元，是營業收入的兩倍。

其二，炫富炫權事件已驚動多間國企巨頭，目前傳出諸如菸草、通信、金融等領域的國企壟斷巨頭們，都連夜下了薪資封口令。但事發於中共20大前夜，眼看著工信部那邊有晶片風暴發作，相關的監管部門也心驚肉跳要開會會商。

其三，三個故事被總結出一個道理，即經濟下行之際，是最不安分之際，加上一個疫情弄得人人精神異常，現在爆出的問題，已不是仇富仇官那麼簡單，有人認為那是對抗經濟下沉的普遍情緒，這不是小事。

其四，三個故事折射出經濟運行沒有頂層會議的形勢分析那麼多的陽光，底層社會的窮困無望，二舅是翻了車，但二舅那樣的人群可是真的。中層在濫權享受，仗勢瓜分國有資產，曝出的圖像也是真的，如此經濟大盤又怎麼穩住。

跳出這些故事，回看最新的財新中國製造業採購經理指數PMI，繼續在回落低於上月又低於預期；以及中國國家統計局最新公布7月製造業PMI為49，比6月下降1.2，回落至臨界點以下。解釋則說總體上看經濟景氣水準有所回落，恢復基礎尚需穩固。難怪有位經濟學者說，目前是增速趨勢值顯著回落，波動值急劇加大。

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