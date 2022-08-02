耗7年 中製大飛機C919完成取證試飛 商業化差「臨門一腳」

中國商用飛機公司1日宣布，旗下C919大型客機已經完成取證試飛。C919從總裝下線到完成取證試飛耗時近七年，完成取證試飛意味著取得民航局的適航證書只是時間問題，距離最後的商業運營只差「臨門一腳」。歐洲空客高管也注意到C919的消息，並稱「不會低估新對手」。

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中新網報導，C919客機是中國自行研製、具有自主知識產權的大型噴氣式民用飛機，採用單通道窄體布局，座級158至168座，航程4075至5555公里，與目前國際航空市場上最為常見的空客320、波音737機型同級別。

由於商業大飛機領域行業壁壘高，此前只有少數國家能夠獨立承擔大飛機的研製與生產，形成了波音和空客雙寡頭壟斷的格局。

民航資源網專家李瀚明指出，取證試飛是一個典型的邊飛邊取模式。其中任何一個環節出現問題，民航局都會讓中國商飛公司整改。

「完成取證試飛是一個里程碑式的節點。它是指試驗機型完成了所有試飛的規定動作。 」航協運輸專家智庫特聘專家、廣州民航職業技術學院經管學院副院長綦琦說明，接下來就是試飛數據和文檔的整理，材料的總結和上報。最終需要適航領域專家的評審，才能頒發適航證。

「（國產）大型民航客機在我國取證尚屬首次，這也相當於一個教學的過程。」綦琦表示。

C919大飛機商業運營前，還有一些任務要完成。

李瀚明表示，一方面需要取得飛機「行駛證」，也就是機型層面和具體飛機層面的適航證和登記證；另一方面，相應的飛行員也要取得該機型的「駕駛證」，飛行員需要學習該機型的操作等工作。

此外，航空公司還需要有維修C919、培訓C919駕駛員的資質。在這些都完成後，國產大型客機C919就能正式進行商業運營，與乘客見面。

據中國商飛官網介紹，目前，C919已經擁有了累計28家客戶815架訂單。其中東方航空 早前簽署5架C919購機合同。此外，國航、南航、海航、川航、幸福航、河北航等也有意向訂購。

國防時報報導，值得一提，C919大飛機與目前國際航空市場上最為常見的空客320、波音737機型同級別。有專家分析，C919造價0.99億美元，性價比更高；機艙也更寬，乘坐體驗更舒適。

就連歐洲空客公司的高管也感慨：「中國C919進入市場的腳步越來越近了，我們絕對不會低估這位新的對手。」