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中國30省市出招催生 延產假、陪產假

中國新聞組／北京2日電
大連市婦女兒童醫療中心產科病房，醫生正在對產婦和新生兒進行檢查。（取材自健康時報）
大連市婦女兒童醫療中心產科病房，醫生正在對產婦和新生兒進行檢查。（取材自健康時報）

為提高生育率，中國30餘個省（區、市）將延長產假和陪產假，專家稱，中國未來生育政策會不斷完善。

人民日報報導，山東省日前通過，自2022年11月起，將符合法律和本條例規定生育子女的夫妻，除國家規定的產假外，女職工增加60天產假，配偶享受不少於15天陪產假，三周歲以下嬰幼兒父母各享受每年累計不少於十天育兒假。

北京、蘇州等地，將原本30天的生育假延長至60天，連同法定98天產假一起，孕產期女性將可享受158天的假期。在重慶和青海，女性的產假時間更長，分別可以達到178、188天。在陝西，女性生育三孩後可以享受總計350天的假期。

除了產假延長，部分地區還增加了男性的陪產假。今年3月，廣西重新調整了計畫生育條例，增加了男方產前檢查陪護假。同時女方在分娩後，除享受國家規定的生育假期以外，一孩增加產假60天，二孩增加產假70天，三孩增加產假80天，同時給予男方護理假25天。

大連市婦女兒童醫療中心副院長肖緒武表示，「產假的延長雖然不能完全解決當前女性生育意願低的問題，但是這代表了我國對生育問題的重視和支持，未來生育政策也會不斷地完善。」

北京 計畫生育

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