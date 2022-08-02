中國人口紅利消失 衛健委：迎負成長 2035年60歲以上占逾三成

中國育齡婦女生育意願持續走低，「十四五」期間總人口將負成長。（取材自求是網）

中國人口紅利將進一步衰退。中國國家衛健委昨在中共 黨媒「求是」雜誌發文稱，由於育齡婦女生育意願走低，「十四五（2021年到2025年）」期間，中國總人口將呈現負成長。預計2035年前後，60歲以上人口占比超過30%，少子化、老年化將是中國人口態樣。

這篇署名為中共國家衛生健康委黨組的文章，分析當前中國人口形勢及主要問題稱：一是總人口成長速度已明顯放緩；二是近年來總和生育率降到1.3以下，成為人口均衡發展的主要風險；三是高齡化程度加深，預計2035年前後進入60歲以上人口占比超三成；四是家庭小型化，2020年平均家庭戶規模降至2.62人，較2010年減少了0.48人，養老和撫幼功能弱化；五是區域不平衡。

以生育率為例，中國國家衛健委數據顯示，15到49周歲的育齡婦女生育意願持續走低，平均打算生育子女數為1.64個，從2017年的1.76個，2019年的1.73個持續下滑。

分析稱，經濟負擔重、子女無人照料和女性對職業發展的擔憂等因素，已成為制約中國女性生育的主要障礙。

文章坦言，當前中國配套生育支持政策體系尚不完善，亟待加快建立健全。

21世紀經濟報導則引述中國社科院前副院長蔡昉近日在一個論壇發言指出，中國人口將在今年或明年抵達峰值，隨後進入負成長，同時印度 的人口將超過中國，將來的差距會非常顯著。

蔡昉指出，進入人口負成長時代且同時高齡化加深，這代表傳統人口紅利消失，必然從供給側和需求側給經濟成長帶來衝擊。他說，人口負成長意味著資源動員增量減少，未來政策取向應是不斷地擴大內需消費。

中國國家統計局去年5月公布的「第七次人口普查 」數據顯示，過去十年中國人口年均增長率下滑至0.53%，創下1953年開始實施人口普查以來的新低。