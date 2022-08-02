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怕了爛尾樓 北京大媽瘋搶金條

特派記者 陳政錄
圖為多年前中國大媽搶購黃金的盛況。（路透資料照片）
圖為多年前中國大媽搶購黃金的盛況。（路透資料照片）

今年疫情反覆、房市不振，黃金成為受中國民眾青睞的避險產品。在近月金價震盪下，中國官方為避免「原油寶」事件重演，收緊線上交易，民眾紛湧入賣場購買實體黃金。以北京老字號的菜市口百貨為例，一早開門前就有人潮聚集，接近中午時擠滿採購金飾的消費者，四樓金條專櫃也不時有大媽上前詢問。

菜市口百貨商場成立於1956年，曾連續27年蟬聯北京黃金珠寶銷售第一，是著名的「老字號」。周末上午的商場大廳，一樓十多個專櫃前幾乎都擠滿採購金飾的消費者。

除了正值七夕情人節前的小高峰，一名銷售員表示，金價下跌是主要原因，近期純度達到99.9%以上的黃金首飾價格，每公克在人民幣485元到495元之間，相較上月的「五字頭」起跳回跌不少，所以7月下旬開始，人潮明顯較5、6月成長了三到四成左右。

家住附近的王大媽和「碼農」小趙及他的朋友，是此波金價震盪、市場恐慌情緒蔓延中，伺機而動的投資者。他們一進入商場，都直奔四樓的「投資金條」櫃台，王大媽表示自己在3、4月就買過少許金條，如今想著趁便宜，再準備一些。

小趙則坦言，自己以前買過「紙黃金」，就是銀行帳戶黃金，不是很多，但現在這類交易渠道即將關閉，「以後炒不了了」，便和朋友先來「實體店」看一看。

工作人員說，投資金條買氣最旺的時候，是在7月下旬，當時國際金價從原先俄烏衝突後，每盎司破2000美元的高點，下跌到1680美元左右時，中國投資金條價格每公克跌到人民幣400元內，「想買黃金你還要排隊」，不少人一買都是數百公克起跳。

中國銀行業財富管理部主管受訪指出，除了金價下跌是主因，今年疫情反覆加上房市不振，甚至出現預售屋違約、爛尾情形，「對民眾的心態影響非常大」，導致黃金重回比較主流的資產配置品種，加上官方為嚴控風險，收緊對虛擬交易的監管，避險者只能老老實實地去購買品牌黃金。

中國黃金協會數據顯示，在疫情拖累下，中國上半年黃金消費量476.83噸，年減12.8%。7月黃金消費出現回暖跡象，如果金價不再出現大幅上漲，下半年市場應有望復甦。

金價 投資 疫情

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