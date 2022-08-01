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2歲識3600字、初中後一路跳級 14歲內蒙古學霸考上北航

中國新聞組／北京1日電
14歲內蒙古學霸男孩，2歲時就已認識3600個常用漢字。（視頻截圖）
14歲內蒙古學霸男孩，2歲時就已認識3600個常用漢字。（視頻截圖）

內蒙古一名14歲男孩從小天資聰慧，2歲時就已經認識3600個常用漢字，求學路上一路跳級，14歲就高中畢業，日前更錄取北京航空航天大學，掀起網友一陣熱議，北京航空航天大學還暖心回應「九月見」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，14歲學霸男孩表示，自己對學習的興趣非常的濃厚，而且父母也一直都很支持他，父母對於兒子能有這樣的成績感到自豪，透露「兒子學習很自覺，興趣是最好的老師」，兒子也相當努力。

據悉，男孩2歲時已經認識了3600個常用漢字，從小天資聰穎，所以一直跳級到了中學和大學。消息曝光後，網友誇讚男孩不僅有天賦、有興趣，最重要的是肯努力，「希望男孩以後可以有更大的作為」、「我14歲時還在刷視頻、吃冰棍，別人早考上重點大學了」。

14歲內蒙古學霸男孩錄取北京航空航天大學。（取材自快科技）
14歲內蒙古學霸男孩錄取北京航空航天大學。（取材自快科技）

北航作為中國重點大學，也是很歡迎這位男孩的到來，男孩收到錄取通知後，更暖心回應「九月見」。

據報導，北京航空航天大學創建於1952年，時名北京航空學院，由當時的清華大學、北洋大學、廈門大學、四川大學、重慶大學等八所院校的航空系合併組建，1959年學校被國家指定為全國重點高校，1988年4月改名為北京航空航天大學。2017年入選「世界一流大學和一流學科」建設高校A類名單。

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