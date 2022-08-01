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雙減周年 孩子課業減少、憂鬱降低 父母焦慮子女沒競爭力

記者羅印冲／綜合報導
「雙減」政策經過一年，研究顯示，青少年學子憂鬱減少，但父母焦慮上升。圖為湖南省長沙市天心區湘府英才小學的學生，體驗「夾彈珠」。（新華社）
「雙減」政策經過一年，研究顯示，青少年學子憂鬱減少，但父母焦慮上升。圖為湖南省長沙市天心區湘府英才小學的學生，體驗「夾彈珠」。（新華社）

中國在教育領域實行「雙減」（減少校內作業和校外補習）政策滿一年，據學界調查發現，雙減政策實施後的這一年，青少年憂鬱症狀減少了78.6%，但父母的焦慮症狀卻呈現上升，增幅約12.8%，形成明顯的反差。

據經濟日報報導，去年7月，中辦、國辦印發了「關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見」。報導指，意見發布實施一年來，為中國教育改革帶來重大影響，校外補習機構無序擴張亂象得到有效遏制，義務教育階段學生過重的課業負擔有效緩解，更多家長對家庭教育也越來越重視。

前不久，中國人民大學的三位學者，透過追蹤搜索引擎上相關關鍵詞的搜索量、電商平台相關商品的購買量、專業諮詢網站等數據，分析了「雙減」政策的效果。

研究發現，「雙減」政策實施後的這一年，青少年憂鬱症狀減少了78.6%。這主要歸因於減少甚至不允許要求課外作業帶來的學業負擔減少；父母轉向家庭教育帶來陪伴時間增加；再加上不允許考試或禁止排名等帶來的考試焦慮大大緩解。顯示「雙減」效果已初步顯現。

與孩子們逐漸輕鬆的狀態相比較，父母焦慮症狀卻在「雙減」後明顯上升，研究表明增幅約12.8%。主因為越來越多父母轉向家庭教育，家庭和工作之間不易平衡，從「雙減」政策後對家庭服務的需求上升中也可看出。

讓父母更為焦慮的是，以往孩子成績不好，可選擇校外補習，不少父母認為付出金錢就能獲得回報，「只要報班就能提高成績」。隨著雙減政策的實施，校外補習機構的選擇範圍在不斷縮小，更多對「補課」有需求的家長只能選擇成本更高的一對一家教，這對家庭經濟是不小壓力。

據報導，家長焦慮的根源，一是擔心孩子不能獲得優質的教育資源；二是擔心孩子被「普職分流」，只能選擇職業教育，未來經濟社會地位得不到保障。

報導說，這需要教育系統繼續深化改革，用促進教育資源均衡發展的種種措施，確保優質教育資源均衡惠及每一個孩子；用辦好職業教育、穩步發展職業綜合教育等方式拓寬賽道，讓更多孩子自主發展特長，在自己熱愛的領域閃光。「雙減」並不僅是教育系統的事。

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