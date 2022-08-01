全中國唯一 成都初三生 獲北大錄取

15歲的姚秉宸被北大錄取。(取材自紅星新聞)

考上北大、清華是多少高考 學子的夢寐以求的事情，成都一名初三畢業生姚秉宸近日收到了來自北京 大學的錄取通知書，在物理學院（系）進行學習，代表不用讀高中，也不用參加高考，就可以進入大學就讀。

紅星新聞報導，15歲的姚秉宸是成都外國語學校初三畢業生，是北大2022年「物理學科卓越人才培養計畫」（以下簡稱「物理卓越計畫」）在全國錄取的唯一一名初三學生。

進入北大以後，按照「北京大學「『物理學科卓越人才培養計畫』培養方案」，被該計畫錄取的學生將單獨編制班級，採用小班制和導師制管理，實施本科-博士研究生銜接的「3+X」培養模式，在本科三年級結束時，就進入博士研究生培養階段，實現本博連讀。

報導說，今年1月底，北大「物理卓越計畫」招生 簡章發布後，姚秉宸遞交了報名材料。「一開始也是抱著試一試的心態，主要想去見識一下。」

「物理卓越計畫」的選拔程序包括初審、考查測試、「物理卓越營」入營資格認定、參加物理卓越營，最後是錄取。姚秉宸是全國唯一一名被北大錄取的初三學生。

關於學習方法的分享，姚秉宸重點說了三個字：肯鑽研。遇到學習上的難題和困難不輕言放棄，不能糊里糊塗地就讓它過去，也只有鑽研透了，所學的知識點才不容易被遺忘，這樣日積月累，學習的內容才紮實。除此之外，姚秉宸還比較注重積累，表示要「多看點書、做一些題」。

對於兒子初三畢業就要去上大學，秉宸媽媽說，「學習方面我們是不擔心的，稍微讓她有一點不放心的是，兒子與同學之間的年齡差距，不過北大也與家長進行了良好的溝通，表示對於這些問題都有相應的考慮和安排，「我們也就不是太擔心了，但是肯定會掛念，他去北大報到的時候，我們還是準備送他過去。」