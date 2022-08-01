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代言的理財產品涉詐390億34萬人受害 胡軍無緣百花獎?

中國新聞組／北京1日電
胡軍代言的理財產品。(取材自濟南時報)
胡軍代言的理財產品。(取材自濟南時報)

抗美援朝戰爭為背景的「長津湖」在第36屆大眾電影百花獎拿下最佳影片。外界早前看好實力派演員胡軍能憑藉該片獲最佳男配角提名，但因胡軍早期代言的理財產品爆雷，涉案金額人民幣390億元（約57.8億美元）、34萬人受害，該案至今未解決，導致胡軍收到大量民眾投訴，最終被百花獎取消提名。

來源：YouTube

本次百花獎評選中，張譯與袁泉分別斬獲最佳男主角與最佳女主角獎，而身陷特權風波的易烊千璽入圍獎項全落空。而未獲提名的胡軍則牽扯出之前一則理財產品案件。

深圳商報指出，胡軍代言玖富旗下的一款名叫「悟空」的理財產品，這個平台在2020年時，出現了回款逾期的情況，很多用戶無法取回自己的本金。疑似涉及34萬受害者，共計390億元。如今兩年過去，許多用戶依然無法得到合理的解決方案。

許多網友指出，他們投資這家平台正是因為看到了演員胡軍的代言。因此有不少網友將矛頭指向了胡軍。

其中大量網友跑到胡軍個人社交帳號下留言「討公道」，但都未得到公開回應。更有網友直接向北京人藝及廣電總局舉報，稱此類劣跡藝人的出現，是對中國娛樂行業的抹黑，將嚴重影響娛樂行業的發展，要求取消胡軍的一級演員資格。

但自2020年7月平台爆雷以來，胡軍本人以及其工作室從未針對此事作出過公開回應。

搜狐新聞報導，近些年來，明星代言的理財產品頻頻爆雷現象。比如汪涵、杜海濤、張涵予、潘曉婷等人，也都因為代言理財產品爆雷屢遭到民眾批評。中間有人公開致歉，也有人退還了收取的代言費用。

對於胡軍代言爆雷，有民眾更是表態不願意看電影「長津湖」，因為其中有胡軍參演。但網上也有粉絲為他解釋，稱這是投資問題，與胡軍本人無關。

胡軍在長津湖飾演雷公一角。(取材自豆瓣)
胡軍在長津湖飾演雷公一角。(取材自豆瓣)

提名 投資 電影

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