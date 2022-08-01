沈騰、海清百花獎得票為0 評委：證明沒拉票、配票

沈騰在電影「我和我的父輩」中飾演邢一浩。(取材自豆瓣)

第36屆大眾電影 百花獎由「懸崖之上」張譯、「中國醫生」袁泉獲得男女主角。評審票數公開後，大眾驚訝地發現最佳男主角提名 者沈騰竟拿了0票，最佳女配角提名者海清、周也收穫0票。有網友為沈騰「意難平」，稱以他的資歷拿了0票有點離譜，評委回應，這正說明「我們沒有拉票、配票搞協調」。

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紅星新聞報導，沈騰在電影「我和我的父輩」中飾演邢一浩提名最佳男主角。該電影由沈騰、吳京、章子怡、徐崢四位導演 共同完成，共四個篇章，沈騰自導自演其中一個篇章。

大眾電影百花獎是由101位、平均年齡36.5歲，來自中國各地、各行各業的觀眾評委評分。觀眾評委之一的王瑛後來才得知沈騰、海清等0票成了熱點。

王瑛認為，百花獎確實是完全以觀眾為中心的評獎，包括她在內的101位評委，秉持公正心，本著嚴肅、客觀、理性的態度，拋開粉絲濾鏡，減少個人喜惡，不看演員的名氣或者過往作品的票房，只看這部作品是不是真的能表現出演員精湛的演技和精良的製作，完全從本心出發做出了每一個獎項的投票選擇。

「出現0票或者極低票的，正好說明我們沒有拉票、配票搞協調。」王瑛表示，有的作品和演員得票偏低，並不是說作品或者演員水平不行，只是說和競爭對手相比，可能存在一些明顯的不足，「比如表演時長太短，來不及展現精湛演技。或者表演方式與以往作品相比並沒有明顯突破，角色形象有趨同之感。」

王瑛看到不少網友對評委工作給予了肯定，有網友認同沈騰的演出並不出彩，可以理解0票的理由。網上也有不少罵評委的聲音，「不過不管別人怎麽罵，作為一個評委，我毫不虧心地說，一切程序公開、公正、透明，秉公直斷，我們對得起評委的職責，對得起大眾的信任。」