山東染疫人數增加養老院封控 上海5區3天2檢

中國山東省染疫人數明顯增加，圖為民眾剛接受完檢測。(美聯社)

中國官方公布前天新增434例COVID-19本土病例，其中廣西及甘肅 均逾百例，另山東近日染疫人數明顯增加，為防控病毒傳播，菏澤市養老服務機構等進行封閉管理。此外，上海有五區域加強防控，將展開「三天二檢」全員核酸篩查。

綜合媒體報導，中國國家衛生健康委員會官網昨天上午公布，前天零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共541例（含確診與無症狀感染者），其中境外移入107例、本土434例。

其中本土病例74例分布於廣西32例、甘肅31例、四川5例、上海3例、福建、河南 及廣東各1例。

360例本土無症狀感染個案中，廣西143例、甘肅103例、山東53例、河南33例、兵團8例、天津7例、四川5例、上海3例、廣東2例、新疆2例及湖南1例。

累計目前22萬9510例確診病例，5226名患者死亡；另有22萬2000多人康復出院。

當前廣西及甘肅日增均逾百例，但相較先前病例數字趨降。

據報導，值得注意的是，山東新增本土無症狀感染者53例，均在菏澤。菏澤市為防控病毒傳播，市內182家養老服務機構和1家兒童福利院已全面執行封閉管理。

此外，上海市新冠肺炎疫情 防控工作領導小組辦公室昨天發布消息稱，為持續鞏固疫情防控成果，儘早發現和控制疫情風險，決定對靜安區、普陀區、虹口區、楊浦區、寶山區全域和其餘行政區有陽性感染者軌跡的街道（鎮）展開全員核酸篩查，上述各區將從8月2日至8月4日啟動「3天2檢」，即3天內完成兩次核酸檢測，至少間隔24小時。

通知指出，各區可根據轄區實際，合理安排篩查時間；要全面發動、精心組織，落實居民社區、沿街商鋪、賓（旅）館等所有人員納入篩查範圍，確保不落一戶、不漏一人。同時周末例行篩查仍按計畫展開。