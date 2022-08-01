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武漢良心爺爺賣2元糖水、免費續杯 暴紅仍不漲價

中國新聞組／北京1日電
「良心爺爺」八種飲品每種售價均為2元。（取材自長江日報）
「良心爺爺」八種飲品每種售價均為2元。（取材自長江日報）

武漢一名「良心爺爺」謝永安，涼水攤賣八種飲品，每種一杯都只賣人民幣2元（約0.29美元），喝完還可免費續杯。近來因被報導而登上熱搜，許多網友為他點讚。截至7月29日，「良心爺爺」的微博話題閱讀量已接近2億人次。

來源：YouTube

長江日報報導，67歲的謝永安在網路暴紅之後，以往他在武漢科技館擺攤的位置，隨即出現十多人等候。當謝永安像往常一樣用平板車拖著綠豆湯、冰粉等八桶飲品趕來時，等候的顧客隨即圍了過去。

「大爺，您終於來了，等你好久了」、「您都上熱搜了，現在成網紅了」。謝永安不懂何為「熱搜」，何為「網紅」，他只是呵呵地笑著。有人拿著相機拍攝著謝永安的一舉一動，對他來說，這仍是一個日常出攤的夜晚。謝永安看到那麼多人在等他，拿出杯子招呼著：「八種口味隨便喝，2塊錢一杯，管飽。」

報導指出，被問到「您知道自己火了嗎？」，鄉音未改的謝永安用河南話說：「俺不知道，俺沒有手機，俺沒看新聞。」當晚僅有4人續杯，謝永安很納悶，「怎麼續杯的人變少了？」當獲知是網友擔心「良心爺爺」不賺錢，倡導大家放棄續杯。謝永安聽後著急了，「那我不是騙子了嘛，我說了能續杯，不讓人續杯，那影響多不好，那就不是真心實意了。隨便大家喝。」

小余從網上看到「良心爺爺」報導後慕名而來，看到謝永安盛飲品的杯子為450毫升，「一個人喝完全夠了，確實沒必要再續杯」。小金原打算續杯，結果被同行的朋友勸阻了，「大爺不容易，別貪這個便宜」。

武漢「良心爺爺」賣2元一杯糖水，還提供免費續杯。（視頻截圖）
武漢「良心爺爺」賣2元一杯糖水，還提供免費續杯。（視頻截圖）

報導指出，有顧客建議謝永安漲價：「2塊錢太便宜了，您漲到3塊也行啊。」網上不少網友也表達了類似的意見。然而，謝永安說，「不漲不漲，一分不漲。我來賣水，以前啥樣現在還是啥樣。」

謝永安準備收攤時，八種飲品只賣完了兩種，其他略有剩餘。這時來了一位小姑娘，謝永安盛了一杯綠豆湯遞給她：「不要你錢了，免費送你喝。」小姑娘很意外，堅持付錢，謝永安還是那句話：「喝吧喝吧，一杯水的事。」

「良心爺爺」出攤時，已有不少人在等候。（取材自長江日報）
「良心爺爺」出攤時，已有不少人在等候。（取材自長江日報）

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