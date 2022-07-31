「未來買房跟買包一樣容易」 專家預言遭吐槽「買不起包」

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進29日在一次直播採訪中提及，未來房子會朝著消費品概念發展，未來買房會像買包一樣容易，在網上就能下單。隔日，「買房跟買包一樣容易」詞條登頂微博 熱搜第一，多位網友吐槽，問題是買不買得起包。

極目新聞報導，嚴躍進29日回應稱，他所說的「容易」，其實是從消費過程角度出發，而不是價格。但他同時表示，理解買房話題熱度如此之高，說明還有很多需求沒有解決，作為一個民生問題，未來買房一定是越來越容易，而不是越來越難。

嚴躍進說：「有人會誤認為，我在說買房跟買包一樣這麼便宜。其實，我的意思是說，買房子這個流程，最好能跟消費品一樣的比較順暢。買了不滿意還有質量三包，還可以直接退等。而且買房就像買包一樣，到店裡就可以直接看，不存在所謂期房。」

嚴躍進表示，其實我的意思是，買房的過程會跟買包一樣方便，而不是說價格。想買就可以買，想退就可以退，是這個意思。

據報導，嚴躍進也關注到大家對預售制有不滿。他表示，這個話題一直熱度很高，就說明老百姓還是很關心。當然這個背後還有一層含義是包比較便宜，買房很貴。那怎麼可能說買房跟買包一樣便宜？大家會往這個方面理解。說明房價 也是一個問題，現在買房壓力比較大等等。這個也是現在一個民生，說明這個需求還沒解決。