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中國養老儲蓄試點 網譏：我像傻子?怎不去鄭州?

記者林則宏、黃雅慧／綜合報導
中國宣布將由中國工商銀行等四家大型國有商業銀行，在合肥等五個城市試點推出特定養老儲蓄產品。(新華社)
中國宣布將由中國工商銀行等四家大型國有商業銀行，在合肥等五個城市試點推出特定養老儲蓄產品。(新華社)

中國銀保監會與中國人民銀行近日連袂公布「關於開展特定養老儲蓄試點工作的通知」，提出將由工、農、中、建四家大型國有商業銀行在合肥、廣州、成都、西安、青島推展特定養老儲蓄產品試點。試點產品包括整存整取、零存整取、整存零取三種，期限分為5年、10年、15年和20年，利率略高於大型銀行五年期定期存款掛牌利率，亦即略高於3%。

通知稱，這項試點是為貫徹落實中央、國務院關於規範發展第三支柱養老保險的決策部署，進一步豐富養老金融產品供給，滿足人民群眾多樣化養老需求。但通知在29日公布後，民眾反應普遍不佳。

有網友質疑，略高於3%的利率趕得上通膨嗎？還有民眾說：「錢放哪都比放銀行安全」、「五年都保不齊取不出來，還20年」、「怎麼不去鄭州試點？」、「是我看著太像傻子了嗎？」、「天天計算老百姓」。

根據這份「通知」，這項試點預計今年11月左右開始。單家銀行試點規模不超過人民幣100億元（約14.8億美元），試點期限一年。儲戶在單家試點銀行特定養老儲蓄產品存款本金上限為50萬元。

河南多家村鎮銀行日前發生民眾無法取出存款的情況，甚至因此引發存款戶上街抗議。據報導，事件涉的存款金額總計約400億元。最後中國官方宣布先行分批墊付，方平息民怨。

歷經收銀根，鐵腕整頓「影子銀行」後，銀保監會副主席梁濤30日表示，雖然官方對於影子銀行的治理有顯著成效，但一些機構借助不當的金融創新，衍生出影子銀行新的變種，誘發影子銀行風險反彈回潮。

梁濤出席「2022青島 中國財富論壇」上作主旨演講時表示，目前部分「類信貸」金融產品隱藏風險依然較大，要警惕嚴防影子銀行死灰復燃。

什麼是影子銀行？據銀保監會發布的「中國影子銀行報告」中，羅列中國影子銀行幾個主要特點：一，以銀行為核心，表現為「銀行的影子」；二，以監管套利為主要目的，違法違規現象較為普遍；三，存在剛性兌付或具有剛性兌付預期；四，收取通道費用的盈利模式較為普遍；五，以類貸款為主，信用風險突出。

儲蓄 利率 國務院

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