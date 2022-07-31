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百花獎 張譯、袁泉奪影帝后 易烊千璽陷特權風波全落空

中國新聞組／北京31日電
易烊千璽陷入特權風波，百花獎兩提名全落空。（取材自微博）
易烊千璽陷入特權風波，百花獎兩提名全落空。（取材自微博）

第36屆大眾電影百花獎30日晚在湖北武漢揭曉，以抗美援朝戰爭為背景的「長津湖」拿下最佳影片，「懸崖之上」張譯稱帝，「中國醫生」袁泉獲頒影后；身陷「特權風波」的易烊千璽同時以「奇蹟．笨小孩」和「中國醫生」雙料入圍男主、男配，但揭曉後，全部落空。

百花獎是由101位觀眾評委用現場投票的方式，決定九個獎項歸屬。

張譯30日憑藉「懸崖之上」獲得最佳男主角獎。(新華社)
張譯30日憑藉「懸崖之上」獲得最佳男主角獎。(新華社)

綜合媒體報導，張譯憑在「懸崖之上」中飾演張憲臣，他以38票打敗「守島人」劉燁、「長津湖」吳京及「奇蹟．笨小孩」易烊千璽，張譯憑藉該角色同時獲得金雞獎、百花獎雙料最佳男主角獎。張譯在後台首訪時被問擊敗吳京的心情，他高情商的回他們是知己，自己從吳京身上學到了很多，並大讚對方人格魅力強大。

在抗疫題材電影「中國醫生」中飾演重症醫學科主任文婷角色的袁泉，以48票打敗「你好，李煥英」張小斐、賈玲和「我的姐姐」張子楓。雖然已榮獲第三座百花獎，但這次是首度封后，袁泉表示，「很珍惜，每次都是第一次，不因主角或配角有任何分別，電影是一個整體」。

袁泉30日憑藉「中國醫生」獲得最佳女主角獎。(新華社)
袁泉30日憑藉「中國醫生」獲得最佳女主角獎。(新華社)

典禮中最受注目的入圍男主角、男配角的易烊千璽，不過他近日身陷「特權風波」，先前因出現在國家話劇院編制名單上，引發外界質疑明星搶公務員鐵飯碗，後來雖然國家話劇院方澄清一切符合規定，但他仍放棄入職。昨天易烊千璽未出席典禮，似乎是想避風頭，不過獎項揭曉，他在男主角及男配角全落空，也成了頒獎典禮另一個焦點。

最佳男配角由「守島人」侯勇拿下；最佳女配角則是「我的姐姐」朱媛媛，最佳新人頒給「奇蹟．笨小孩」八歲小童星陳哈琳。「你好，李煥英」也獲得優秀影片獎，導演賈玲登台，激動感謝母親，「謝謝我的媽媽李煥英同志，後天正好是我媽媽生日，我可以拿著自己的獎杯給媽媽看了，這個獎盃代表好多人喜歡咱們娘倆的故事，我愛你媽媽！」

電影 入圍 長津湖

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