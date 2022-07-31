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北京地鐵壁畫赫見日本浮世繪 網民批：這裡不是老東京

中國新聞組／北京31日電
北京地鐵內壁畫的人物身著有日本杏花圖案的衣服，看來更像日本人；另圖中還有疑似「V怪客」面具，更令網民覺得匪夷所思。（取材自微博）
北京地鐵內壁畫的人物身著有日本杏花圖案的衣服，看來更像日本人；另圖中還有疑似「V怪客」面具，更令網民覺得匪夷所思。（取材自微博）

有網民近日發文指，北京地鐵7號線黃廠站內的「老北京」壁畫畫風詭異，不僅人物的髮型奇怪，還有男子拿著女士錢包翹蘭花指拍照，風格酷似此前的「毒教材」。部分網民稱，壁畫人物形象「倭化」、「一股日漫風，遍地浮世繪」，猶如媚日的「毒壁畫」、「這不是老北京，是老東京吧」。北京地鐵則表示，正在調查。

據網民發布的現場實拍圖顯示，引發爭議的壁畫名為「集市童趣」。天目新聞報導，作品介紹中稱，畫面描述的是「充滿民俗風情的老北京市集場景」、「畫面中行走販賣的貨郎與追打嬉鬧的孩童，兒時的叮哪鼓和紙糊風箏，都能勾起觀者對童年記憶的無限遐想」。

該畫描繪老北京市集。(取材自微博)
該畫描繪老北京市集。(取材自微博)

香港01報導，有網民稱，該幅壁畫作者為王瑜、俞勤遠，作品主要在表現充滿民俗風情的老北京市集場景。但拍攝的網民認為，該壁畫與毒教材是同個系列的，畫風怪異。「畫中一男子拿著女士錢包翹著蘭花指在拍照，小孩畫得又胖像個傻子似的，又都是光頭，眉毛尖尖的」。

日本杏花圖案。(取材自微博)
日本杏花圖案。(取材自微博)

許多網民則認為，插畫裡的人更像日本人，不論還是眉眼髮髻，風格像日本浮世繪，還有人物衣服上的圖案竟是日本杏花，「這不是北京市集，是東京市集吧？」，且孩童神情呆滯，「都翻著白眼，好像死不瞑目，和毒教材幾乎相同風格」。

另有人發現，其中一攤販販售的面具，疑似近年民主運動中常見的「V怪客面具」。也有網民認為，不該隨便抵制，「現在只有主旋律可以了嗎？」

今年5月，人民教育出版社插畫被指風格怪異引發網民批評。日前南京玄奘寺供奉日本戰犯也引發爭議，致許多夏日祭和漫畫展取消。北京地鐵的壁畫被指有日本風，則成為近日網民關注焦點。

天目新聞報導，查詢北京市公共資源交易服務平台公示信息發現，北京地鐵7號線東延工程車站藝術品創作01合同段的中標人為北京央創空間藝術設計有限公司。目前該公司尚未對此回應。

北京地鐵客服工作人員回應稱，已關注到此事，正在進行調查。

北京黃廠站地鐵壁畫被指像日本風。(取材自微博)
北京黃廠站地鐵壁畫被指像日本風。(取材自微博)

北京 地鐵 日本

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