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力促疫後消費潛力釋放 上海「五五購物節」來了

記者黃雅慧／即時報導
上海第三屆「五五購物節」於7月30日官宣。（取材自澎湃新聞）
上海第三屆「五五購物節」於7月30日官宣。（取材自澎湃新聞）

為了促消費，上海7月30日官宣第三屆「五五購物節」。據了解，活動將聚焦汽車消費、首發經濟等亮點。與此同時，已經連續三年參與五五購物節的電商平台「拼多多」也將投入人民幣38億助力煥新上海品牌。

發布會上介紹，本屆五五購物節將力求做到「五個新」，分別是激發消費新動能、引領消費新賽道、連動國內外新平台、提振消費新政策與傳播推介新體系等。

據21世紀經濟報導，購物節的其中一個標竿活動「上海汽車品質消費嘉年華」將結合汽車品質消費示範區（園區）創建，舉辦各汽車消費重點區專場活動，全市各汽車經銷集團開展「五五購物節」專場促銷。

此外，儘管飽受疫情干擾，今年前六個月，上海依然吸引366家首店落戶，首店數量繼續蟬聯大陸城市的冠軍。為了給上海首發經濟添加柴火，讓激發消費有新動能，上海將讓各類市場主體把「五五購物節」作為推出首發、首店、首展的新秀場和展示新理念、新模式、新技術的競技場。讓消費者將「五五購物節」作為打卡新地標、認識新品牌、體驗新業態的嘉年華。同時舉辦「全球新品首發季」「上海夜生活節」等活動。

而上海企業拼多多也參與到五五購物節中，拼多多相關負責人表示，拼多多將在官方指導下，傾力配合五五購物節，推出系列平台大促和消費新場景，暢通「產消直連」。拼多多平台直連8.82億消費者，預計將通過發放優惠券、品牌優惠促銷、百億補貼等多種形式，讓利消費者，力爭日日有活動、周周有亮點。

五五購物節是上海市人民政府舉辦的促進消費系列活動，組織重點商圈、特色商街、商業企業、品牌企業開展營銷活動，通過線上引流帶動實體消費。首屆於2020年5月舉行。

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