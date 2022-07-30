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「大家都吃不上肉時」妻炫夫月薪8萬 90後交易員被停職

記者林則宏／綜合報導
一名女子在網上炫耀老公平均月薪超過8萬元人民幣，導致老公遭公司停職調查。（取材自微博）
一名女子在網上炫耀老公平均月薪超過8萬元人民幣，導致老公遭公司停職調查。（取材自微博）

繼江西「周公子炫富事件」後，炫富惹禍再添一例。一則「90後券商交易員月入超8萬人民幣」的截圖在網上瘋傳，一名女子在「小紅書」發布老公的收入證明，炫耀另一半月均收入人民幣8.2萬（人民幣，下同，約1.2萬美元），一天點閱逾6300萬次。事件發酵後，中金公司稱該員工被停職調查，小紅書博主炫富變成「實力坑夫」。

來源：YouTube

財聯社指出，綜合多方訊息，男子為中金公司一名「90後」交易員，2019年入職，發布這則炫富文的女子可能在華創證券工作。

炫富女（右）曬出與老公合照。（取材自財聯社）
炫富女（右）曬出與老公合照。（取材自財聯社）

女子這則炫富文發出後，不少網友就提醒她，「券商禁止對外透露工資水平」。但也有網友嘲諷說，「券商的遞延和限薪都是被這些好老婆貢獻的」。

財聯社表示，在當前中國「共同富裕」的主題下，券商員工「曬薪酬」越發成為行業大忌。

有券商早前就曾發布「行為準則」，明確規範員工對奢侈品使用、言談舉止、對外宣傳、生活作風等四方面的行為準則。包括：工作環境下不允許開100萬元以上的豪車、禁止配戴15萬元以上的手表、不能使用5萬元以上的包包等等。

有網友稱，該名男子的資歷跟職位，税前月薪約3萬元至4萬元，若將獎金平攤到每個月，差不多是8萬元。且圖像顯示，收入證明原文只有一行字，連身分證號、在職崗位都沒列出，是典型的應付如銀行要求的非標準格式收入證明，很多公司人資部門都願意為員工提供這種非制式的收入證明。

也有網友表示，若是正當收入的話，曬了也沒什麼吧？但有人指出，收入應該沒啥大問題，就是這個行業收入是不能公開的。

中金公司。（取材自封面新聞）
中金公司。（取材自封面新聞）

開屏新聞報導，以前人們更多關注的是權勢階層的炫富，而現在像國企員工、證券交易員這樣的普通人的炫富，也能瞬間引爆輿論。這背後折射出一種普遍的困境。

一方面，受疫情等因素的影響，大家的收入多少都有停滯和下滑的趨勢。另一方面，日子都好過的時候，你吃山珍海味也沒啥，但當大家都吃不上肉的時候，你悄悄吃肉就也罷了，還吧唧嘴，這就是有點挑釁的意味了。

數據顯示，中金公司員工人均月收入是90萬，該公司高管年薪普遍在500萬以上，月入8萬的這位，充其量只是一個基層員工。

證券 小紅書 疫情

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