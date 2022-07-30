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孫子給老家裝「可視門鈴」 奶奶變身分享狂魔 每天秀日常

中國新聞組／北京30日電
在杭州上學的小吳給老家的奶奶裝了一個可視門鈴，結果奶奶變成「分享狂魔」，每天在鏡頭前分享自己的生活。網友們直呼奶奶太可愛了。（取材自瀟湘晨報）
在杭州上學的小吳給老家的奶奶裝了一個可視門鈴，結果奶奶變成「分享狂魔」，每天在鏡頭前分享自己的生活。網友們直呼奶奶太可愛了。（取材自瀟湘晨報）

浙江麗水一個村子裡，孫子小吳為了方便聯絡，給75歲的奶奶裝了一個「可視門鈴」，結果奶奶變成「分享狂魔」，每天在鏡頭前分享自己的生活日常；小吳說，其實就是奶奶想念他們，想找話題和兒孫們說說話。

來源：youtube

瀟湘晨報報導，小吳的奶奶今年75歲了，自己一個人獨居在鄉下。家人本想把奶奶接到一起生活，但奶奶習慣了鄉下，堅持自己住。6月末，小吳和家人給奶奶安裝了一個可視門鈴，按門鈴的按鈕就可以跟家人們通話，通過鏡頭，家人們也可以看到奶奶的生活。小吳教奶奶門鈴的使用方法後，奶奶非常開心，每天在新裝的門鈴攝像頭前，向孫子分享老家的日常。

在杭州上學的小吳給老家的奶奶裝了一個可視門鈴，結果奶奶變成「分享狂魔」，每天在鏡...
在杭州上學的小吳給老家的奶奶裝了一個可視門鈴，結果奶奶變成「分享狂魔」，每天在鏡頭前分享自己的生活。網友們直呼奶奶太可愛了。（取材自瀟湘晨報）

家裡的雞下蛋了、捉了一隻蜻蜓、採了一把野花等，都要對著鏡頭分享一番；吃的每頓飯，或做了什麼好吃的，奶奶也會把鍋高高地舉到鏡頭前，有一次還舉著一隻雞，讓孫子們回家吃雞。小吳和家人們看到奶奶可愛的樣子都哭笑不得。

在杭州上學的小吳給老家的奶奶裝了一個可視門鈴，結果奶奶變成「分享狂魔」，每天在鏡...
在杭州上學的小吳給老家的奶奶裝了一個可視門鈴，結果奶奶變成「分享狂魔」，每天在鏡頭前分享自己的生活。網友們直呼奶奶太可愛了。（取材自瀟湘晨報）

小吳說，自己在外地上學，很少有機會回家看奶奶，他知道奶奶是想念自己，想多跟兒孫們說說話，分享自己的日常生活其實就是在跟他們找話題，自己也盡量在奶奶按響門鈴的時候及時回應她，讓奶奶知道他們都有在看著奶奶分享的日常。

在杭州上學的小吳給老家的奶奶裝了一個可視門鈴，結果奶奶變成「分享狂魔」，每天在鏡...
在杭州上學的小吳給老家的奶奶裝了一個可視門鈴，結果奶奶變成「分享狂魔」，每天在鏡頭前分享自己的生活。網友們直呼奶奶太可愛了。（取材自瀟湘晨報）

「分享狂魔」奶奶的視頻觸動了不少網友，網友們紛紛表示想家了，想自己的奶奶了。有網友在評論區評論道：」幸福就藏在生活瑣事裡啊」、「不管工作多忙還是要多陪陪老人。」

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