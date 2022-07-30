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美媒：中國政府機構擬設TikTok隱形帳戶 加強對西方宣傳

中國新聞組／北京30日電
智慧手機上的抖音（TicTok）應用程序。(Getty Images)
智慧手機上的抖音（TicTok）應用程序。(Getty Images)

中國抖音國際版TikTok與中國政府之間究竟是一種什麼樣的關係？美媒引述一則「內部信息」顯示，中國政府某一負責公關事務的部門試圖要求TikTok同意其開設隱形帳戶，以從事針對西方讀者的宣傳活動。

美國之音報導，這個消息來自彭博社。據引述「內部信息」透露，中國政府宣傳部門利用TikTok加強對西方的宣傳的意圖。

彭博社看到的信息是中國方面在2020年4月給TikTok在英國、愛爾蘭、荷蘭和以色列的政府關係部門負責人伊麗莎白·坎特（Elizabeth Kanter）發出的信息。

據報導，信息的內容是，中國政府某機構有興趣在TikTok上設立一個帳號，但是它不希望人們發現這個帳號的政府身分。這份信息說，這個政府機構這樣做的「主要目的是發布宣傳資料，向外界展示中國最佳的一面」。

彭博社說，這些信息顯示，字節跳動負責政府關係的團隊中的幾名最資深的主管討論了這個問題，並拒絕了這個政府機構的要求。參加討論的包括坎特和TikTok駐美國的全球法律總顧問埃里克·安德森（Erich Andersen）。

TikTok發言人對這個事情進行了淡化處理，稱之為公司一名僱員的朋友提出的一個非正式要求。彭博社引用這名發言人的話說，TikTok有規定禁止「有協調的不真實的行為」，也就是說，公司不允許為了擴大影響、左右輿論，或者進行政治宣傳而設立掩蓋真實身分的帳戶。

TikTok允許某些中國政府部門，如中國駐美大使館設立經過確認的TikTok帳號。TikTok的發言人說，公司準備放寬有關官方帳號的政策，在「未來幾個月裡」，允許其他政府部門設立帳號，但這些帳號必須寫明是官方帳號。

一直以來，用戶對TikTok的使用安全性的擔憂就沒有中斷過。坊間不時披露的有關TikTok數據安全問題，一直在困擾著TikTok。上個月，美國新聞網站BuzzFeed在一篇報導中披露，它獨家獲取了TikTok美國公司80次內部會議錄音。

錄音顯示，多名TikTok員工在十幾次陳述中，都提到了位於中國的工程師獲取了TikTok在美國的數據。時間跨度在2021年9月至2022年1月。

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