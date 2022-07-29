眼睛太小 小鵬車主被自動駕駛系統誤判「睡著」

圖為常岩上節目時的視頻截圖。(取材自都市快報)

中國一名知名汽車微博 博主日前發文，表示他在使用自動輔助駕駛功能時，常因他的眼睛太小，被智能輔助駕駛系統誤判開車睡覺，而被扣減智駕分數，直言難道小眼睛就不配用自駕嗎？該話題掀熱議，成熱搜第一後，小鵬汽車公司回應稱已連夜優化。

都市快報報導，汽車自媒體「超級充電站」創始人常岩近日登上微博熱搜，理由竟是他分享了自己的困擾，常岩拍影片喊話小鵬汽車創始人何小鵬，表示他在使用小鵬汽車的智能輔助駕駛功能（NGP）的時候，因自己眼睛比較小，常常被車載DMS（Driver Monitor System，駕駛員監測系統）判定為「開車睡著」，從而多次被小鵬扣減智駕分，他提出質疑：「眼睛小的難道不配使用NGP？」

網友們看了之後各種調侃，有人說，「雙眼皮貼了解一下」「實在不行開個眼角嘛」；還有人擔心，「會不會改完以後真睡覺的不好識別了？」

對此，何小鵬轉發微博要求公司副總經理劉毅立刻處理問題，劉毅也做出回應，表示公司產品部已經針對網上反映的問題做了初步的優化方案，公司官方帳號也回應「自動駕駛產品同學連夜收到優化需求，感謝鵬友們積極反饋。」常岩還幽默表示，「希望最後的決定不是何小鵬給我錢開眼角。」

常岩表示，小鵬汽車為此專門建了個「小鵬P7眼睛平權群」；蔚來也建了個群，群裡有六個是工程師。

據報導，常岩還說他開過很多造車新勢力的車子，發現沒有一輛車的DMS能過他這一關。「小鵬P7會提示我睡覺，嵐圖FREE會在冬天為了讓我別睏而打開冷風，蔚來ET7只要我一開車就認為我疲勞和走神。我自己估算了一下，誤報率基本上在三分之二左右。」

他最早使用的高階輔助駕駛是特斯拉的Autopilot，這套系統目前還是靠方向盤檢測 駕駛員的雙手有沒有長時間脫離方向盤，因此他們相安無事。