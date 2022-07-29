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眼睛太小 小鵬車主被自動駕駛系統誤判「睡著」

中國新聞組╱綜合報導
圖為常岩上節目時的視頻截圖。(取材自都市快報)
圖為常岩上節目時的視頻截圖。(取材自都市快報)

中國一名知名汽車微博博主日前發文，表示他在使用自動輔助駕駛功能時，常因他的眼睛太小，被智能輔助駕駛系統誤判開車睡覺，而被扣減智駕分數，直言難道小眼睛就不配用自駕嗎？該話題掀熱議，成熱搜第一後，小鵬汽車公司回應稱已連夜優化。

都市快報報導，汽車自媒體「超級充電站」創始人常岩近日登上微博熱搜，理由竟是他分享了自己的困擾，常岩拍影片喊話小鵬汽車創始人何小鵬，表示他在使用小鵬汽車的智能輔助駕駛功能（NGP）的時候，因自己眼睛比較小，常常被車載DMS（Driver Monitor System，駕駛員監測系統）判定為「開車睡著」，從而多次被小鵬扣減智駕分，他提出質疑：「眼睛小的難道不配使用NGP？」

網友們看了之後各種調侃，有人說，「雙眼皮貼了解一下」「實在不行開個眼角嘛」；還有人擔心，「會不會改完以後真睡覺的不好識別了？」

對此，何小鵬轉發微博要求公司副總經理劉毅立刻處理問題，劉毅也做出回應，表示公司產品部已經針對網上反映的問題做了初步的優化方案，公司官方帳號也回應「自動駕駛產品同學連夜收到優化需求，感謝鵬友們積極反饋。」常岩還幽默表示，「希望最後的決定不是何小鵬給我錢開眼角。」

常岩表示，小鵬汽車為此專門建了個「小鵬P7眼睛平權群」；蔚來也建了個群，群裡有六個是工程師。

據報導，常岩還說他開過很多造車新勢力的車子，發現沒有一輛車的DMS能過他這一關。「小鵬P7會提示我睡覺，嵐圖FREE會在冬天為了讓我別睏而打開冷風，蔚來ET7只要我一開車就認為我疲勞和走神。我自己估算了一下，誤報率基本上在三分之二左右。」

他最早使用的高階輔助駕駛是特斯拉的Autopilot，這套系統目前還是靠方向盤檢測駕駛員的雙手有沒有長時間脫離方向盤，因此他們相安無事。

他的一張個人頭像也隨著話題「車主因眼睛小被自動駕駛誤判」在網上傳開。(取材自都市...
他的一張個人頭像也隨著話題「車主因眼睛小被自動駕駛誤判」在網上傳開。(取材自都市快報)

汽車 微博 檢測

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