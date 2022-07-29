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中國駐美大使秦剛示警台獨：軍隊必堅決反擊

記者羅印冲／綜合報導
中國駐美大使秦剛稱台灣問題一直是中美關係中最重要、最敏感的核心問題。（取材自澎湃新聞）
中國駐美大使秦剛稱台灣問題一直是中美關係中最重要、最敏感的核心問題。（取材自澎湃新聞）

美國眾議院議長波洛西計畫8月訪台，美中台局勢升溫之際，中國駐美大使秦剛強調，保持兩軍關係穩定對中美關係至關重要。他並警告，如果有人試圖把台灣從中國分裂出去，中國軍隊必將採取堅決有力措施。

根據中國駐美國大使館網站消息，中國駐美國使館26日舉行招待會，慶祝中共解放軍建軍95周年。秦剛在招待會上發表談話強調，台灣問題一直是中美關係中最重要、最敏感的核心問題。

秦剛表示，中國政府珍視台海和平穩定，願盡最大努力實現國家和平統一。但「台獨」分裂勢力及其活動對台海和平穩定構成最大威脅。他警告，「如果有人試圖把台灣從中國分裂出去，如果有人執意挑戰中國底線，中國軍隊必將採取堅決有力措施，堅定捍衛國家主權和領土完整」。

秦剛強調，保持兩軍關係穩定對中美關係至關重要。今年4月以來，中美兩軍高層三次通話與會晤，為下步交往奠定良好基礎。他希望雙方共同努力，加強溝通交流，增進軍事互信，管控風險危機等共同利益領域的合作，為推動兩國兩軍關係穩定發展作出積極努力。

英國金融時報19日報導，身為美國政壇第三號人物的波洛西計畫8月訪問台灣，屆時將成為25年來訪台的最高層級美國政要。中國國防部26日回應稱，中國要求美國不得安排波洛西訪問台灣，否則「中國軍隊絕不會坐視不管」。

秦剛 波洛西 國防部

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