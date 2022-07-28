中國網紅辣目洋子遭爆「收禮物賤價賣」急道歉：我的疏失

辣目洋子被抓包疑似轉賣INTO1尹浩宇贈送的簽名專輯，引發爭議。（取材自微博）

中國網紅女星辣目洋子（本名李嘉琦）因在「演員請就位」節目中，以其自信笑容、幽默性格，圈粉無數，演技表現也獲得肯定；近來她參與戲劇「我叫劉金鳳」、節目「五十公里桃花塢2」更是人氣翻漲。豈料，最近卻有網友發現，辣目洋子才剛收到藝人贈送的禮物，沒多久就上網賣掉，引來網友砲轟：「很缺錢嗎？」。

「五十公里桃花塢2」班底尹浩宇曾在vlog中介紹過自己為節目組準備的禮物，包含拋棄式的底片相機、拜託男團INTO1每位成員簽名的專輯等等。最近卻有網友發現，網路上出現有賣家出售這兩樣物品，網友們發揮柯南的精神，發現該帳號疑似是與辣目洋子有關，甚至連販售物品的背景都與辣目洋子家中地板一樣。

消息曝光後，許多網友替尹浩宇抱不平，紛紛在微博 討論：「節目還在播裝也要裝一下吧」、「就非得賺這個錢啊？」、「怎麼明星賺那麼多，卻這麼幾十幾百的錢都不放過」、「好無語啊，我要是藝人本人會很難受哎」、「很缺錢嗎？」。

對此，辣目洋子28日晚出面道歉，表示最近搬家允許助理處理她的個人物品，才會發生東西被放到二手平台販售的事件，目前已經請助理將物品下架。此外，她也替助理說話：「助理從我一開始工作就跟著我，是親人是朋友，沒有跟助理提前溝通好這件事，我的疏失」。