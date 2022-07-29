美媒：監管壓力下 馬雲將放棄螞蟻集團控制權

美媒稱，馬雲計畫放棄螞蟻集團控制權。(路透資料照片)

為了讓監管機構安心，阿里巴巴集團創辦人馬雲 再傳將放棄對螞蟻集團 控制權。據華爾街日報援引知情人士說法，該舉被視為在中國監管層壓力下，螞蟻集團欲擺脫附屬於阿里巴巴的努力。去年4月路透亦曾透露馬雲可能放棄螞蟻控制權，一傳再傳顯見非空穴來風。

據美媒道瓊報導，馬雲目前在螞蟻集團控制50.52%的投票 權，知情人士稱馬雲可能將其投票權轉讓給其他螞蟻集團管理層。但該名人士也表示，對於馬雲放棄螞蟻控制權的意向，中國官方表示祝福。他提及，馬雲多年前便想放棄控制權，但未落實只是擔憂拖慢螞蟻上市步伐。

路透於先前報導指出，為了能讓螞蟻上市計畫清除障礙，螞蟻金服正在尋求為創始人馬雲剝離其股份、放棄控制權。路透還提及，人民銀行和中國金融監管機構中國銀行保險監督管理委員會（CBIRC）的官員在1月至3月間分別與馬雲和螞蟻進行了會談，會談中討論馬雲退出公司的可能性。

阿里巴巴於26日發布2022財年年報時表示，螞蟻集團董事長兼行政總裁井賢棟等九名高層已經全數退任阿里巴巴合夥人，同時修訂「合夥協議」，阿里集團的「關聯方人士」不再擔任。這個舉措也被認為是螞蟻集團在完善公司治理的舉措。

事實上，螞蟻集團正通過多項作法來提升獨立性。比如今年6月新聘史美倫、楊小蕾兩名獨立董事，獨董在董事會的占比升至50%；另一方面，阿里巴巴則在年報透露日後無意從事任何新的中小企業貸款業務。與此同時，雙方還終止「數據共享協議」，調整共享安排，有利於阿里巴巴和螞蟻集團增強數據治理的合規性。

螞蟻集團先前在中國、香港上市計畫突然遭暫停，並自2020年底開始依循中國官方要求整改。今年6月，外媒認為螞蟻有機會重啟IPO，但該訊息遭到螞蟻集團否認。當時券商大和資本認為，螞蟻如果要重啟上市，需要處理消費金融的資本基礎與金融控股公司的牌照。