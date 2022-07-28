我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約超速相機 8月1日起全年24小時執法

白宮證實了 拜登、習近平將於今日8:30通話

視頻太紅 怕被打擾 作者：「二舅」已離開山村

中國新聞組／北京28日電
二舅拄著拐杖去做木工。（視頻截圖）
二舅拄著拐杖去做木工。（視頻截圖）

一部名為「回村三天，二舅治好了我的精神內耗」的視頻火了，視頻長約11分鐘，在嗶哩嗶哩（B站）發布後，24小時內點閱量就直逼2000萬次，在微博的討論數量更超過3億次。拍攝視頻的UP主「衣戈猜想」發文表示，「知道二舅的人這兩天越來越多，多到讓我有點不安了，我已經讓寧寧（二舅收養的女兒）開車把二舅和姥姥從視頻中的那個小山村接走了」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，二舅的故事走紅後，有拍客在尋找二舅生活的村子，「衣戈猜想」擔心二舅和姥姥的生活受到影響，此前就曾表示，66歲的二舅和88歲的姥姥安靜地生活在老家山村，二舅不會開直播，他也不希望二舅和姥姥被打擾。

他在文中表示，「寧寧解釋說是突然想他們了，所以他倆還挺開心的。接下來他們暫時不會回村，直到大家已經想不起他們。這段時間他們會比較自在的住在某個不會被任何人打擾到的地方，也希望大家對二舅的所有關切就簡單的起於線上，止於相忘，渺渺神交一場」。

至於，有網友質疑該視頻的文案參考吳標華的文章「二舅」，「衣戈猜想」回應，「短視頻『二舅』不是改編的，自己也沒有看過吳標華這篇文章」。

「二舅」在坎坷境遇中仍能奮力面對，一時之間，「二舅」成了中國網路充滿溫暖及「正能量」的代名詞。但影片走紅後，中國官媒趁勢切入宣傳正能量，其中，央視就使用「二舅總有辦法」字樣作為報導的圖卡標題。

有人認為，這部短片在中國當今的言論環境中能存活，特別是連央視等官媒都加入報導行列，反而有「營造正向輿論」的意圖。官媒的介入也引起一些質疑聲音，有網友表示，「二舅」的遭遇，反映當權者推動「赤腳醫生」下鄉的荒謬，但在中國，像「二舅」這麼正向的殘障人士，真的多嗎？

還有網友指出，「二舅」老家的樣貌，充分反映中國農村老化凋敝的一面。但這部影片卻避開了像日前四川涼山蹲在地上吃婚宴、凸顯貧窮的尷尬，強調的則是主角逆境中求生存的一面，「正能量滿滿」，難怪能在當今的環境中存活走紅，還能受官媒青睞。

視頻「回村三天，二舅治好了我的精神內耗」在網上引發轟動。（視頻截圖）
視頻「回村三天，二舅治好了我的精神內耗」在網上引發轟動。（視頻截圖）

微博

上一則

拜習何時通話？ 中外交部：將及時發布消息

下一則

上海男「躲捉姦」酒店墜亡 家屬索賠130萬 法院：不用賠

延伸閱讀

俄烏戰後首辦 俄國際軍事賽 中派兵參加

俄烏戰後首辦 俄國際軍事賽 中派兵參加
美軍稱保護波洛西 中官媒：挑戰底線 意味台海戰爭到來

美軍稱保護波洛西 中官媒：挑戰底線 意味台海戰爭到來
「二舅」殘而不廢爆紅中國網路 帶來正能量與反思

「二舅」殘而不廢爆紅中國網路 帶來正能量與反思
66歲照顧88歲 親人刷視頻哭1整天想給生活費遭拒

66歲照顧88歲 親人刷視頻哭1整天想給生活費遭拒

熱門新聞

中國網路近日瘋傳至少七段性愛視頻，女主角就是中國「最美警花」張津瑜，引發軒然大波 。（取材自推特）

中國「最美警花」性愛片外洩 微博全封殺 網友仍各顯神通

2022-07-24 09:00
機器人是「中國製造2025」計畫瞄準的十大領域之一。(美聯社)

中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強

2022-07-22 11:08
中國傳出有女子攜父母參加湖南旅行團，因為購物遭導遊辱罵，父親心臟病發猝死。圖為張家界大峽谷玻璃橋。（新華社）

疑未購物遭導遊辱罵 爭吵中遊客心臟病發猝死

2022-07-23 10:41
眾院議長波洛西計畫訪台，引起不少討論。（美聯社）

北京三度表態：不排除軍事回應波洛西訪台

2022-07-23 11:53
陳春花遭質疑是從歐洲文憑工廠「愛爾蘭歐洲大學」達到博士學位，此後憑藉這個學位進入大學教書。（取材自北京大學國家發展研究院官網）

剛被華為打臉…陳春花博士被爆來自野雞大學 北大：在查

2022-07-20 11:27
美眾議長波洛西若訪台，中國戰機有可能伴飛並攔截。（取材自中國軍網）

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

2022-07-27 21:52

超人氣

更多 >
失蹤近3個月 芝大中國留學生找到了 人在洛杉磯

失蹤近3個月 芝大中國留學生找到了 人在洛杉磯
中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截
吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍

吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍
急了 34歲男10年相親100次 母勸別挑了 「只要女的就結吧」

急了 34歲男10年相親100次 母勸別挑了 「只要女的就結吧」
最慘熊市將至？傳奇投資者曝史詩級崩盤 股價跌7到9成

最慘熊市將至？傳奇投資者曝史詩級崩盤 股價跌7到9成