視頻太紅 怕被打擾 作者：「二舅」已離開山村

二舅拄著拐杖去做木工。（視頻截圖）

一部名為「回村三天，二舅治好了我的精神內耗」的視頻火了，視頻長約11分鐘，在嗶哩嗶哩（B站）發布後，24小時內點閱量就直逼2000萬次，在微博 的討論數量更超過3億次。拍攝視頻的UP主「衣戈猜想」發文表示，「知道二舅的人這兩天越來越多，多到讓我有點不安了，我已經讓寧寧（二舅收養的女兒）開車把二舅和姥姥從視頻中的那個小山村接走了」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，二舅的故事走紅後，有拍客在尋找二舅生活的村子，「衣戈猜想」擔心二舅和姥姥的生活受到影響，此前就曾表示，66歲的二舅和88歲的姥姥安靜地生活在老家山村，二舅不會開直播，他也不希望二舅和姥姥被打擾。

他在文中表示，「寧寧解釋說是突然想他們了，所以他倆還挺開心的。接下來他們暫時不會回村，直到大家已經想不起他們。這段時間他們會比較自在的住在某個不會被任何人打擾到的地方，也希望大家對二舅的所有關切就簡單的起於線上，止於相忘，渺渺神交一場」。

至於，有網友質疑該視頻的文案參考吳標華的文章「二舅」，「衣戈猜想」回應，「短視頻『二舅』不是改編的，自己也沒有看過吳標華這篇文章」。

「二舅」在坎坷境遇中仍能奮力面對，一時之間，「二舅」成了中國網路充滿溫暖及「正能量」的代名詞。但影片走紅後，中國官媒趁勢切入宣傳正能量，其中，央視就使用「二舅總有辦法」字樣作為報導的圖卡標題。

有人認為，這部短片在中國當今的言論環境中能存活，特別是連央視等官媒都加入報導行列，反而有「營造正向輿論」的意圖。官媒的介入也引起一些質疑聲音，有網友表示，「二舅」的遭遇，反映當權者推動「赤腳醫生」下鄉的荒謬，但在中國，像「二舅」這麼正向的殘障人士，真的多嗎？

還有網友指出，「二舅」老家的樣貌，充分反映中國農村老化凋敝的一面。但這部影片卻避開了像日前四川涼山蹲在地上吃婚宴、凸顯貧窮的尷尬，強調的則是主角逆境中求生存的一面，「正能量滿滿」，難怪能在當今的環境中存活走紅，還能受官媒青睞。