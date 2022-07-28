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官方捧「二舅」力推「正能量」 評論：宣揚阿Q精神

中國新聞組／北京28日電
二舅正在做木工。（視頻截圖）
二舅正在做木工。（視頻截圖）

嗶哩嗶哩（B站）上一部名為「回村三天，二舅治好了我的精神內耗」的視頻，引發轟動，吸引超過2000萬人次瀏覽。官媒將影片定義為「正能量」，讚揚影片中的二舅靈活好學、精神樂觀。但有評論直指，二舅的苦難是社會保障制度不健全所造成，政府有責任建立面對殘疾人和疫苗等受害者的救濟制度，而不是鼓勵百姓在缺少社會保障的基礎上宣揚阿Q精神。

自由亞洲電台報導，視頻透過文學性的旁白、專業的敘事與畫面，記錄了二舅苦難而飽滿的一生。影片在平淡敘述中帶著幽默感，配以七、八十年代的家具及老照片中的歷史畫面，讓不少網民彷彿回到了中國「改革開放」前的時代。

有網民稱，這部「微縮的紀錄片」、「時長極短的電影」，「何嘗不是普通人的一生」。也有人說，二舅像是從故事裡走出來的小說主人公，重疊了無數平凡人的身影。

時事評論人士蔡慎坤表示，該影片提醒年輕人，當前需要保持一種歡樂的心態，但他擔心，這類正能量的內容會起到「精神毒草」的作用。如果二舅是一個苦難中國的一個縮影，二舅從來沒有為自己尋找公平正義，被打針致殘這樣的事情在中國肯定不是一、兩個，但是現在這個外甥把他當成了一個很歡樂的視頻拍攝出來。蔡慎坤指，官方是用典型的阿Q精神，以「二舅」提供給年輕人生活下去的理由。

鄭州前教師賈靈敏說，影片中二舅的苦難是社會保障制度不健全所造成。現在媒體宣傳誰有苦難都要自己解決，都要向二舅學習。這表面上看是勵志，其實是政府的不作為。二舅殘疾的時候，政府如果伸出援手，二舅能吃這麼多苦嗎？這種所謂的勵志就是在誤導民眾。

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