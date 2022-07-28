華為：鴻蒙3.0不需美零件 可以做到100%純國產

華為 最新作業系統鴻蒙3.0（HarmonyOS 3）27日晚間正式發布，華為終端事業群（BG）執行長余承東表示，隨著操作體驗與生態的不斷完善，HarmonyOS已與iOS、Android已形成三足鼎立之勢。對於美國出口限令，他說，華為根本不需要美國零組件，「我們可以做到100%純國產完全替代，現在不能完成是美國制裁華為所造成的。」

余承東並宣布，截止今年7月，鴻蒙系統使用者數量已突破3億，生態產品發貨量突破1.7億。由於華為過去兩年發力智慧家居體系，多終端協同生態，市場對於鴻蒙3.0期待頗高，被視為生態重大升級，發表後的用戶數預期會有較快增長。

官方介紹鴻蒙3.0將支援更多設備互聯，是面向萬物互聯新升級版作業系統。發布會上，華為智慧螢幕S86 Pro和S系列正式亮相。余承東表示，「用電視玩手機 」、「大尺寸必備的AG防眩」引發消費者熱議，華為智慧螢幕S86 Pro搭載HarmonyOS 3，帶來超級桌面功能，用智慧螢幕就可以暢玩手機應用。

華為終端事業群（BG）首席營運官何剛指出，鴻蒙3.0將帶來六大升級體驗，包括超級終端、鴻蒙智聯、萬能卡片、流暢性能、隱私安全、資訊無障礙，帶來新的智慧體驗。同時，鴻蒙 3.0超級終端支援包括印表機、智慧眼鏡在內的12種智慧設備組合協同。除手機外，智慧螢幕、PC等設備也可以成為超級終端的中心設備。

在發布會舉行之前，華為已經率先公布首批可以升級的裝置名單，當中包括手機、平板和智能螢幕共14款產品。首批升級包括Mate 40、P50兩大手機系列、兩款智慧螢幕V系列和一款平板產品；8月中旬升級P40、Mate 30、nova 10等系列。

作為對比，在今年5月的谷歌大會上，谷歌產品管理副總裁Sameer Samat宣布，目前有超過30億台活躍安卓設備。而今年蘋果 第2季的報告，蘋果執行長庫克表示，iPhone活躍設備量已超過10億大關。華為的鴻蒙用戶達到3億，成長之快超出市場預期，但跟谷歌還有蘋果依舊是存在很大差距。