重慶祭奠網也供奉日戰犯 孝愛之家致歉 已關閉整頓

祭奠網站出現岡村寧次等日軍戰犯紀念館，遭官方關閉整頓。（取材自微博）

繼南京玄奘寺供奉四名南京大屠殺日本 戰犯遭官方嚴厲懲處後，如今再爆出重慶有祭奠網站也供奉日本戰犯，遭當地官方查處，網站已關閉整頓。中國佛教協會會長演覺法師昨天表示，此事為佛教界「敲響警鐘」，他們要落實全面從嚴治教的要求。

26日網路上有一個「孝愛之家網為侵華日軍戰犯建紀念館」的貼文，引起熱議。

據「重慶發布」微信 公眾號27日消息，重慶市萬州區發布通報稱，祭奠網站「孝愛之家」出現日本侵華戰犯的網路祭奠頁面，萬州區網信、公安 部門高度重視，立即介入調查處置，目前該網站已被關閉整頓。通報稱，該網站公司2021年從市外遷至萬州，對祭奠的上傳人，已通報有關省市進行核查，相關部門將會依法依規嚴肅查處。

此外，孝愛之家也發布公告致歉，公告強調，2014、2015年有外省網友上傳祭奠日軍侵華戰犯網頁，「侵華日軍罪刑累累、罄竹難書，歷史不容背叛，由於我們疏忽，嚴重傷害了民族感情，我們深感痛心自責，再次向同胞們致歉」。

綜合極目新聞及澎湃新聞報導，孝愛之家官網和官方微信公眾號訊息顯示，孝愛之家網始創於2009年，主要是利用網路弘揚和傳承中華優秀傳統文化，並設有應用程式、小程序、公眾號等，提供網上祭掃、家庭追思等服務。

該網站公司是重慶孝愛之家網絡科技集團有限公司，註冊地位於重慶市渝北區。

網路上截圖訊息顯示，2014年有人在孝愛之家網為日軍「崗村寧次」開紀念館，供網友線上悼念，並且在網站發現另名日軍軍官「山本五十六」的紀念館。

有網友指出，岡村寧次是當年日本侵華派遣軍總司令，曾被列為首要戰犯，罪行累累，雖然紀念館將岡村寧次的名字寫錯為「崗村寧次」，但圖片是用了岡村寧次的肖像。

報導引述重慶孝愛之家網絡科技集團有限公司工作人員稱，已得知有關日軍紀念館一事，指當年審核時可能有疏漏，已經調整，兩個紀念館已關閉，目前正配合網信部門尋找當年的建館人，並指當年網友建造紀念館是免費。

報導表示，孝愛之家網26日發布平台維護公告稱，為了提供更優質高效的服務，孝愛之家網技術團隊核查關鍵詞，屆時平台將暫停服務。目前網站已無法瀏覽。

報導引述重慶市渝北區政府工作人員表示，該網站已封，並已將此事轉交給相關部門處理。

環球時報微博報導，重慶渝北公安分局寶聖湖派出所民警表示，目前聯繫不上網站負責人，會跟進處理。