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防黑熱病 石家莊井陘礦區3年禁養狗 違規飼養格殺勿論

中國新聞組／北京28日電
網傳石家莊市井陘礦區發布文件，將開展「禁養犬三年」行動。（取材自上游新聞）
網傳石家莊市井陘礦區發布文件，將開展「禁養犬三年」行動。（取材自上游新聞）

河北石家莊市井陘礦區為防控黑熱病，近日推出一項政策，要求今年8月1日至2025年7月31日三年內，除警用、導盲等特殊用途犬隻，禁止飼養任何家養犬隻，規定擅自飼養的犬隻，一經發現格殺勿論。

井陘礦區政府辦公室為防治黑熱病，早前就實施「發現陽性犬隻，第一時間予以捕殺」、「全面捕殺流浪犬」的政策，現在則進一步實施「禁養犬三年攻堅行動」方案。

上游新聞報導指出，石家莊市歷史上曾是黑熱病流行地區，1962年以後全市幾十年無病例報告。但自2019年以來，石家莊市出現感染病例，特別是今年3月，井陘礦區也發現1例感染病例。臨近周邊多地也有發現，呈散發擴大態勢，防控形勢異常嚴峻。

根據石家莊市衛健委的函，井陘礦區屬於「黑熱病疫點地區」。而目前相關禁養、捕殺犬隻的規定還在「研判階段」。據報導，井陘礦區人民政府的工作人員表示，「文件確實是發了，但是目前不還沒有這個情況嗎？」

黑熱病也叫內臟利什曼病，是由黑熱病原蟲引起的第二大致命寄生蟲病，僅次於瘧疾。 它也是最危險、又常被忽視的熱帶病之一。

這項政策引發關注，有網友表示，「不能選擇一刀切又殘忍的處理方式，希望發預防藥，有病的隔離治病，不要隨便捕殺家養狗和流浪狗。」自由亞洲電台報導指出，媒體也認為雖然疫情防控是必要的，但是當局的做法卻和目前面對新冠疫情時的「動態清零」有同一種思路：「如此粗暴殘忍地不讓大家養狗或者大規模地殺狗，可能是一種武斷的行為。這是同一種執政思路下的武斷行為。」

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