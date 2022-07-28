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滬補助8000元 徵60-80歲曾染疫老人接種國產mRNA

記者賴錦宏／綜合報導
上海一醫院徵國產mRNA疫苗接種志願者，圖為日前長者接種新冠疫苗。（新華社）
上海一醫院徵國產mRNA疫苗接種志願者，圖為日前長者接種新冠疫苗。（新華社）

上海同濟大學附屬東方醫院補貼8000元人民幣（約1183美元）招募60至80歲的疫苗接種志願者，上海東方醫院26日在接受電話諮詢時證實上述消息，並稱志願者需要有新冠病感染史，使用的疫苗是國產斯微生物mRNA疫苗。

據第一財經報導，上海東方醫院負責疫苗試驗項目諮詢的一位相關人員說，這是該院進行的一項臨床試驗，需要符合幾個要求：首先是年齡，需1962年7月之前出生的；第二，需要有新冠病毒感染史，出院出艙時間不能少於七天；第三是需接種過兩劑或者三劑滅活疫苗，並且最後一針接種需要超過六個月。此外，還需要對老年人的基礎疾病進行評估，例如高血壓、糖尿病、冠心病等，以及過敏史。

上述工作人員說，「滿足上述條件的人，經篩查合格後入組，採用試驗組和對照組隨機分配的方式進行臨床，試驗組使用的是斯微生物的mRNA疫苗進行加強，對照組使用一針滅活疫苗加強，隨訪三個月。」

早在2020年1月，東方醫院就曾發布信息稱，與斯微生物合作研發mRNA疫苗。公開資料顯示，斯微生物創始人、董事長兼CEO李航文至今仍擔任東方醫院轉化醫學平台研究員。

據瞭解，上述臨床試驗由上海東方醫院研究者發起，不過院方未透露具體的負責平台，並稱知情同意書當中會予以告知。

另據介紹，有關8000元的補貼為稅前補貼，分四次發放，在完成加強劑接種後發放2000元，在三個月期間的隨訪抽血後，再陸續發放剩餘部分。相關諮詢人員說：「不是打完疫苗就結束了，還必須要保證到院六次左右，在疫苗接種後第7天、第14天、第28天和第60天的隨訪中按時到院抽血，抽血總量在350至400毫升。」

院方未透露整個臨床試驗總共招募多少受試者，但稱臨床試驗自6月開啟以來，已經進行一半，並仍在招募受試者。

關於8000元補貼由誰來支付，醫院方面稱，醫院走完流程後會向試驗參與者發放，可能要等待一段時間。據相關人士瞭解，接種者的補償由企業承擔。

除了東方醫院，斯微生物的mRNA疫苗還在復旦大學附屬中山醫院、徐匯區中心醫院等開展臨床試驗，都為研究者發起的臨床試驗。上個月，中山醫院發布信息稱，該院正招募一項斯微生物的mRNA疫苗一期臨床探索性研究受試者，要求為未感染過新冠、年齡在70歲以下、已接種過兩針滅活疫苗的人員。

截至目前，除康希諾外，中國還沒有批准任何一款新冠mRNA疫苗上市，包括斯微生物、石藥集團、沃森生物等都在進行mRNA疫苗的研發。

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