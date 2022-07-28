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不是來自實驗室…科學期刋稱新冠起源武漢華南市場

中國新聞組／北京28日電
國際學術期刊「科學」（Science）26日公布兩項研究得出結論指，新冠病毒起源於中國武漢的市場，並指出病毒可能來自於動物。（路透）
國際學術期刊「科學」（Science）26日公布兩項研究得出結論指，新冠病毒起源於中國武漢的市場，並指出病毒可能來自於動物。（路透）

國際學術期刊「科學」（Science）26日公布兩項以美國病毒學家為第一作者的研究結論指出，有「令人信服的證據」證明新冠病毒起源於中國武漢市華南海鮮市場，並稱是人從在市場銷售的活體哺乳動物感染後引發社區連鎖傳播，以致疫情爆發。相關研究人員並說，希望這些研究能「糾正病毒來自實驗室的錯誤紀錄」。

綜合外媒報導，「科學」公布的第一篇研究分析2019年12月，即疫情爆發第一個月的確診病例地理格局，顯示首批病例緊密聚集在華南海鮮市場周圍。第二篇研究使用基因數據追蹤疫情爆發的時間，以研究新冠病毒的早期演化，結論是新冠病毒不太可能在2019年11月前就在人類之中廣泛傳播。

兩篇研究報告之前都曾以「預印本」的形式發布，現在都已經過科學同儕審查，並登上科學期刊。兩項報告表明在2019年11月或12月初有兩個變種被傳入人類。

BBC報導，研究人員說，這些證據共同描繪出的情景是，新冠病毒在2019年年底出現在華南市場銷售的活體哺乳動物中。在兩個獨立的「溢出事件」中，病毒被傳染給了在市場工作或購物的人，即人從動物身上感染了病毒。

相關研究人員之一、格拉斯哥大學的病毒學家大衛．羅伯遜教授（Prof David Robertson）表示，他希望這些研究能夠「糾正病毒來自實驗室的錯誤紀錄」。

對於目前資料顯示當時在武漢數百名因新冠病毒住院的人當中，只有約50人與市場有直接的、可追蹤的聯繫的研究關鍵難題，羅伯遜表示，這確實令人費解，大多數病例不能與市場聯繫起來。但研究人員根據病毒特性推測，因為許多人症狀輕微，所以他們會在社區中把病毒傳播給其他人，而嚴重的病例則很難找到彼此之間的關聯。

研究進一步通過病例定位發現，很大比例的早期病人與市場沒有已知的聯繫，但最後發現他們的確都住在市場附近。且大多數陽性樣本都集中在市場的西南側，「這正是我們報告出售狸等動物的地點」，也就是「我們已經確認，我們現在知道易受（新冠病毒）影響的動物2019年底在那裡出售」。 

這兩篇研究報告的合著者、美國亞利桑納大學病毒學家沃洛比（Michael Worobey）說，這為該市場是病毒爆發中心的想法提供了依據：野生動物商販首先被感染，並在周圍的社區居民中引發了「連鎖感染」。

沃洛比在談論關於研究結果的電話會議上表示，這兩項研究中的發現，讓他「到現在也認為，除了透過武漢市場的野生動物交易之外，這種病毒似乎沒有任何其他傳入人類的方式」。

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