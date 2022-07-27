「二舅治好了我的精神內耗」 山村殘疾天才刷屏全網

現年66歲的二舅（左），獨力照顧88歲的母親（右）。 （視頻截圖）

一段名為「回村三天，二舅治好了我的精神內耗」的短視頻近日刷屏全網，作者通過文學性的旁白與畫面，記錄下自己二舅苦難而飽滿的一生。短短一天多播放量超過1400萬、3萬條評論、相關話題登上熱搜……，「二舅是誰？」這個問題縈繞在不少網民心間。

來源：YouTube

大公報報導，在這條發布於嗶哩嗶哩（B站）的視頻中，作者「衣戈猜想」講述他居住在山村裡的二舅的人生故事--一個意外殘疾的「天才」、一個被命運捉弄卻堅強樂觀的能工巧匠，以他的經歷緩解當代人憤憤不平、焦慮等精神內耗。不少網友表示，二舅面對人生的波折保持豁達，始終向前看，令自己也重拾幹勁，不再躺平。

「這是我的二舅，村子裡曾經的天才少年。」視頻開篇是一個禿頂、拄枴、瘦弱的殘疾男人，「天才」在哪兒？接下來的11分鐘裡，「衣戈猜想」以幽默細膩的筆觸和日常瑣碎的生活片段緩緩展開了二舅的人生：小時候考全校第一的二舅，中學時因赤腳醫生誤診而殘疾，放棄學業成了木匠。

「二舅」是位樂觀的能工巧匠。（視頻截圖）

他去過北京 ，又回到村裡，有過無疾而終的感情，為出嫁的妹妹做出全套家具，為養女買房耗盡積蓄，如今他獨力照顧88歲老母之餘，還「什麼都能修、什麼都能幹」，成為全村人的修理工、算命師……，二舅就這樣在小山村裡過著自己飽滿又堅定的一生。

彷彿無聲之處的驚雷，這條視頻突然火了。在視頻下方3萬餘條的評論當中，有人在片中找到至親的影子：「像極了我的爸爸，他也是什麼都會幹」、「想起了我的舅舅」，二舅重疊著太多民間「能人」平凡而不平庸的身影。

有人得到了繼續前行的勇氣：「我真的很迷茫，你可能不知道這個視頻給了我多大的勇氣。」更多的人表示，自己感受到一種「活著」的「精氣神」：二舅面對苦難永不停步，永不「回頭看」而是「向前走」的精神，鼓舞著陷入人生低谷的人。

「二舅」也吸引了各家媒體的關注，人民日報旗下「俠客島」更是以「二舅活出了我們嚮往的飽滿人生」來形容。

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