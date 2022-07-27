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66歲照顧88歲 親人刷視頻哭1整天想給生活費遭拒

中國新聞組／北京27日電
一則「回村三天，二舅治好了我的精神內耗」的視頻，這幾天在網路瘋傳。（視頻截圖）
一則「回村三天，二舅治好了我的精神內耗」的視頻，這幾天在網路瘋傳。（視頻截圖）

「二舅」短視頻意外暴紅，作者「衣戈猜想」表示，目前，66歲的二舅一個人在山村照顧自己88歲的老母親，每次出門幹木工活，都將她帶在身邊。

來源：YouTube

極目新聞報導，「衣戈猜想」表示，二舅已有66歲，姥姥今年88歲。平時，就由二舅在老家照顧姥姥。幾年前二舅出門的時候，就開始把姥姥放到車上。去別人家做木工活的時候，就把姥姥放到身邊的小板凳上。

儘管二舅的飽經磨難，但作者覺得，二舅是村裡第二快樂的人。

「衣戈猜想」提出給二舅拍攝視頻，他一開始是拒絕的。因為他覺得自己不值得被拍。後來，「衣戈猜想」給二舅做工作，說二舅的故事可能會給自己的學生起到激勵作用，二舅這才同意。

視頻火了之後，「衣戈猜想」和妻子給二舅打了好幾次電話，告訴二舅這個好消息，但二舅對B站、微博熱搜這些都不太懂，所以老人還是很平淡。但視頻在整個家族還是引發了強烈反響，尤其是跟二舅最親的這些人。

「我媽一遍又一遍看視頻，哭了整整一天。」「衣戈猜想」說，目前母親不在村裡，而是在城裡給他帶孫子，母親本來是一個很內斂的人，但把視頻看了幾十遍，然後背著兒子兒媳關在屋裡哭了好久。大姨、其他舅舅還有二舅的養女寧寧也都看哭了。

「衣戈猜想」還說，他還準備給二舅3000元人民幣（約443.5美元）。但根據他和妻子對二舅的了解，二舅是絕對不會要的。「二舅有兄妹共五人，現在是二舅一個人全職照顧姥姥，其他四兄妹都不在村裡，他們每個月給二舅打錢作為姥姥的生活費，他一分都不要。」「衣戈猜想」說，他後來想了一個主意，跟二舅說有媒體每年都會獎勵一些自強不息、身殘志堅的人物，二舅入選了，二舅這才將存摺號發給了「衣戈猜想」。

延伸閱讀：「二舅治好了我的精神內耗」 山村殘疾天才刷屏全網

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