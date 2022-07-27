「二舅」旁白金句堪比活著 作者：2晚寫成每一個字都真實

88歲的母親（左）生活不能自理，二舅（右）在家全天候照顧。（視頻截圖）

網友被「二舅」曲折的人生故事所打動，也少不了視頻中既嚴肅又不失幽默，看似冷眼旁觀實則飽含情感的旁白的功勞。11分鐘視頻中可謂是金句頻出，讓很多網友直呼，需要「拉動視頻進度條多看幾次」，細細品讀。甚至有人稱視頻的文案筆力堪比著名小說「活著」的名作家余華。

來源：YouTube

大公報報導，「衣戈猜想」在接受媒體採訪時表示，自己名叫唐浩，曾是一名高中歷史老師。視頻的文案是自己花了兩個晚上寫成的，一開始寫了4800字，後來還刪掉了1000多字，還有很多東西沒有放進去。

對於二舅是否因為殘疾而感到遺憾時，「衣戈猜想」旁白說：「遺憾誰沒有呢？人往往都是快死的時候才發現，人生最大的遺憾就是一直在遺憾過去的遺憾。遺憾在電影 裡是主角崛起的前戲，在生活裡是讓人沉淪的毒藥。」

而講到二舅的樂觀豁達時，旁白總結：「這個世界上第一快樂的人是不需要對別人負責的人，第二快樂的人就是從不回頭看的人。」

二舅視頻一夜爆紅，視頻製作者「衣戈猜想」也被推上風口浪尖，有人質疑視頻內容的真實性。「衣戈猜想」表示，自己產生想記錄下二舅故事的想法已經有很多了，「後來我兼職做自媒體，最近終於回村正好借這個機會做了一下。」

「衣戈猜想」說，視頻完全由手機 拍攝，自己也沒有團隊，視頻文案每一個字都是真實的，還刪改了一些聽上去更具有傳奇性的故事。」

對於二舅的走紅，「衣戈猜想」表示，可能是視頻中關於農村人與事的描述，觸動了許多從小在農村長大如今卻背井離鄉的「80後」、「90後」心弦，讓他們回想起與故鄉和土地的聯結。

二舅暴紅之後，有網友建議讓「衣戈猜想」和二舅開直播，也有導演 、編劇想將故事影視化。「衣戈猜想」為此回應稱，不願讓二舅「像祥林嫂一樣重複自己的苦難」，「讓二舅安安靜靜的陪姥姥生活在那個小山村吧，那就是這個故事最美好的結尾」。

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