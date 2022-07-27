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急了 34歲男10年相親100次 母勸別挑了 「只要女的就結吧」

中國新聞組／北京27日電
男子在意自己的身高。(取材自第一眼)
男子在意自己的身高。(取材自第一眼)

重慶在高校任教的34歲男子許明偉，10年相親了100次都沒有結果，心疼兒子的母親對至今依然單身的他說：「只要是個女的就結婚吧，別挑了」

來源：YouTube

柳報傳媒微報報導，許明偉身高168厘米，是一名老師，主要講授計算機軟件課程，工作地點在重慶市大足區，月薪五六千元。他名下沒有房產，平時住在重慶沙坪壩母親家中。他至今沒有談過戀愛，「媽媽平時催婚的時候總是說『你這輩子注定打光棍』」。」視頻中許明偉無奈地笑笑，「也可能是為了激勵我，他說我喜歡的類型這輩子都不可能找著了，所以只要是個女的就結婚吧，就不挑了。」

為了尋找意中人，許明偉從22歲，大學畢業的時候就開始相親，過去的10年已經相親了上百次，但都無果而終，還花上萬元去過婚介所也未起任何效果，現在，周末時間只要有空，他就會去相親角之類的地方轉轉。

許明偉說，在意自己身高的相親對象有很多，「在意我身高的女孩子非常多，她們都要求男性身高在一米七五到一米八之間，但是我都不到一米七。」

除以上原因以外，許明偉說，現在的女性比較現實，要求也比較苛刻，「有次相親，我想和對方吃個飯，看看電影，散散步，聊聊天，但對方卻提出先去看看我的房子。」對此，徐明偉感到非常驚訝，還有的女性見面就直接問許明偉稅後工資多少，「還連問兩遍。」許明偉說出自己的工資後，對方回覆：我們不合適。

現在，許明偉也非常著急，「單身生活很孤獨。我是單親家庭長大的，十分渴望家庭的溫暖。如果我有女朋友，我會承擔起男人的責任，會百分之百為這個家庭付出。」，許明偉甚至願意放棄現在的工作，重新尋找合適的崗位以便更好地陪伴另一半。」

對此，網友們紛紛勸他，「沒工作更不好找對象啊」、「還有網友覺得」、「找不到對象應該是這小夥兒自身問題更大」、「不能怪到女性頭上」。

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