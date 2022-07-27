比租房便宜又省心？中國年輕人紛在「長租酒店」安家

小紅書上有許多在酒店長租的討論。(取材自每日經濟新聞)

「經常刷到長租酒店的視頻，據說長租酒店比租房還便宜？」在酒店長租近期成了年輕人的新風尚，在他們眼裡，長租酒店成了方便、省心、高性價比的代名詞。許多酒店也大力推廣長租業務，也有針對長租顧客推出更多優惠。然而，業者們對長租業務褒貶不一，有酒店將長租客視為最穩定的客人，也有業者表示在疫情 下會格外謹慎推出長租服務。

據中新經緯報導，在深圳工作五年的90後張遠，已經在酒店租住了兩年。在他看來，酒店不僅更能滿足生活要求，價格上也更有優勢。

張遠稱，長租酒店打動自己的因素之一，是房型的便利。「出於隱私 的要求，我希望能住單間，對居住環境要求也簡單，一張床、一個衛生間就基本夠用了，出租的房子一般都帶廚房和客廳，對我來說沒有什麽用處。」此外，張遠在搜索酒店時發現其性價比更高，相同地段的月租金 比普通租房低約20%。

界面新聞報導，在酒店安家，正在成為年輕人租房之外的另一種居住選擇。在小紅書、豆瓣等平台上，關於長租酒店的帖子迅速增加，除了來自住戶的分享和討論，還有大量租房中介或酒店發布的廣告信息，「長租酒店太香了」、「人均4000享網紅生活」，長租儼然成了酒店行業今年最火的新趨勢。

首旅如家酒店集團商旅事業部總經理邰國峰表示，早在2020年初新冠疫情第一輪爆發後，如家集團就注意到長租訂單增加， 以北上廣深、長三角、珠三角等經濟發達區域最為明顯。長租住客年齡段集中在25到35歲，女性占比偏高。從酒店方面來說，疫情下客源不足， 長租業務可以補充現金流，也是一種自救方式。

仔細研究上海酒店長租實測帖，可以發現，盡管酒店長租看起來完美，但若真正付諸實踐，也會出現不少問題。

上觀新聞報導，從今年2月開始，由於通勤時間太長，已在上海買房的Mandy決定在公司附近的酒店長租。不過在Mandy帖子下的600多條評論中， 隔音不好和睡不好是比較集中的問題。也有網友表示，自己嘗試過住了半個月的酒店，最終因為每天翻來覆去睡不著而作罷，「我經常會被走廊的動靜鬧醒，有時候是深夜，因為是一個女孩子住，想著還是會有點害怕。」

做飯和洗衣也是被關注較多的問題。 盡管選擇長租酒店的人群中，絕大多數不做飯，但仍有部分人群因沒有廚房而知難而退。另外，部分酒店不提供洗衣服務，在這種情況下，衣服就只能掛在房間裡，通過空調吹乾，或直接陰乾，也形成洗衣晾衣的不方便。