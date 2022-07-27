阿里巴巴申請在香港「雙重上市」 港媒：具3大意義

阿里巴巴將新增香港為美國紐約之外的另一個主要上市地點。 （路透資料照片）

本報系聯合報報導，為避免被美國監管單位強迫下市，在兩地「雙重主要上市」成為中概股返港主流模式。阿里巴巴26日發布公告，董事會已授權集團向港交所提交申請，將新增香港 為雙重主要上市地（另一地為美國紐約），相關流程預計在今年底前完成。港媒分析稱，阿里進一步擁抱香港市場，具三大意義，

外界解讀，預計阿里今年底完成在港主要上市後，可望接入港股通，被視為促進中國大陸投資 者獲得阿里巴巴股票 的投資機會。消息激勵阿里港股26日一度大漲逾6%，重新站上100港元(約12.7美元)之上。

分析人士指出，相較於「二次上市」是將在主要上市地的股票在另一資本市場掛牌交易，實現股份跨市場流通，雙重主要上市則是上市的兩個資本市場均列為第一上市地，不分主次。這使雙重主要上市方式具有更強的風險對沖能力，即上市公司在一個市場退市，不會影響其上市地位，上市公司可以透過將所有股票轉移到另一個上市地，從而避免退市風險。

阿里巴巴表示，目前該公司在香港聯交所主板第二上市，將會按照香港上市規則申請香港為主要上市地，預期將於今年年底前生效。

相關主要上市流程完成後，阿里巴巴將成為以美國存託股份於紐約證券交易所，及以普通股於香港聯交所雙重主要上市的公司。

阿里巴巴表示，該公司於美國掛牌的存託股及在香港上市的普通股可互相轉換，投資者可繼續選擇以紐交所上市的美國存託股或者以於香港聯交所上市的普通股其中一種形式持有該公司的股份。

阿里巴巴指出，自該公司2019年11月在香港第二上市以來，在香港聯交所的公眾流通量顯著增加。

今年上半年，該公司股份於香港市場的日均交易量約7億美元，於美國市場的日均交易量約32億美元。

鑒於該公司在大中華區擁有大量業務運營，公司預期，雙重主要上市地位將有助擴大其投資者基礎及帶來新增的流動性，尤其是可觸達更多位於中國及亞洲其他地區的投資者。

近期以來，雙重主要上市正在成為中概股回港的主流模式。截至目前，已有知乎、貝殼、小鵬、理想等九家中概股公司實現在美國和香港雙重主要上市。

另據香港大公報報導，阿里巴巴申請將香港作為主要上市地，日後港美兩地雙重第一上市，具有多重意義。1.有助應對美國無理打壓，作好從美退市的準備；2.吸引更多中國大陸與國際投資者，有望成為港股通的投資標的股份，吸引北水南下；3.阿里巴巴最新部署將對200多間中概股起著重要示範作用，形成新一波中概股回流潮，進一步打造港股成為中國的那斯達克。