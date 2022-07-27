中疾控換帥 工程院士沈洪兵接掌 60歲高福卸任惹猜測

2021年4月，時任中國疾病預防控制中心主任高福承認，國產疫苗的保護力不高，要混合接種不同疫苗。(Getty Images)

在中國本土疫情 持續升溫之際，疾控中心26日宣布由中國工程院院士沈洪兵出任主任，前主任高福因年屆60歲不再擔任。但在中國政壇，60歲並不屬於「高齡」，令外界猜測高福去職是否因為此前疑涉「隱瞞武漢 疫情」、說過「中國疫苗 防護率不是很高」的言論惹議。

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本報系聯合報報導，中國國家衛健委副主任、疾控局局長王賀勝26日宣布，沈洪兵任中國疾控中心主任、黨委常委（兼），盧江任黨委書記、副主任（兼），周宇輝任黨委副書記等人士安排，高福因年齡原因，不再擔任中國疾控中心主任、黨委常委。

該場幹部大會還指出，疾控中心近日已由國家衛生健康委畫轉國家疾控局管理，此次調整是結合工作實際要求下的決定。王賀勝並要求要「旗幟鮮明講政治，全面加強黨的領導」。

公開資訊顯示，1964年出生的沈洪兵，是中國流行病學專家，從事腫瘤分子流行病學研究30年，2019年當選中國工程院院士。2021年5月，中國國家疾病預防控制局正式掛牌時，沈洪兵為副局長。

法廣網報導，高福自2017年擔任中心主任，在疫情期間他多次發表對疫情走向看法，數度陷入爭議。

2019年3月4日，高福在兩會期間保證，中國不再會出現當年的SARS，十個月之後，武漢爆發與SARS同屬冠狀病毒的新冠疫情。

在武漢已傳出疫情後，奔赴武漢考察的高福卻表示未見明顯人傳人和醫護感染，但後來披露的大量材料顯示，武漢人傳人在年前已發生，且已在醫護中廣泛傳染。

而高福卻在1月底「新英格蘭醫學雜誌」發表的論文指出，自2019年12月中旬以來，密切接觸者之間已經發生了人際傳播。

他的論文引發激烈批評，高福被質疑「隱瞞疫情」，輿論要求追責。但他後來稱這是一篇「回顧性推論」。

高福另外一個重要的爭議涉及中國疫苗的效力。2021年4月，高福參加全國疫苗與健康大會時表示，「中國疫苗防護率不是很高，應該考慮多種技術路線疫苗序貫交替接種」，他認為應該關注西方普遍採用的mRNA疫苗的核糖核酸技術。但高福次日否認相關報導，稱完全是誤解。