阿里巴巴脫鉤螞蟻集團 合夥人再無關聯方

阿里巴巴尋求與螞蟻集團 脫鉤，阿里巴巴集團26日發布最新的2022財年年報中，顯示螞蟻集團首席執行官井賢棟，還有倪行軍、曾松柏、彭翼捷等螞蟻集團管理層，不再擔任其合夥人成員。分析認為，這對於螞蟻集團強化公司治理有正面助益。此外，集團董事會主席兼首席執行官張勇發表「致股東的信」指出，阿里一直走在時代和歷史發展最前沿，必須比時代變化更快。

阿里年報披露，該集團近期修訂合夥協議，協議合夥人應由阿里巴巴集團人士擔任，自5月31日起，阿里巴巴集團的關聯方人士（如螞蟻集團）不再擔任合夥人。

從螞蟻集團角度而言，該舉措具有正面意義。自螞蟻啟動整改以來，董事會獨立性與公司治理一直是關鍵詞。也因此這一年多來，螞蟻集團持續強化董事會作用、引進外部獨立董事等。例如今年6月便加入港交所董事會主席史美倫做為獨董。

北京 日報報導，對於螞蟻管理層成員不再任阿里合夥人，業內人士分析認為，該舉代表強化螞蟻與阿里之間的隔離，意味公司治理架構更加清晰透明，同時進一步確保董事會與管理層能在經營管理中獨立決策。

張勇表示，過去一年，阿里在組織和文化上做出的一系列改變，會成為未來發展的新開端。同時，他也提到，「必須比這個時代變化得更快，必須更堅決地調整和完善自己，更快速地把共識轉化為行動。儘管這些變革效果需要更長時間才能顯現，但是我們相信，我們正行進在一條正確的道路上」。