我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

社安金明年4變革 可望每月多拿180元 完全退休年齡調高

「科學」期刊新研究：武漢華南市場是新冠疫情起源

阿里巴巴脫鉤螞蟻集團 合夥人再無關聯方

記者黃雅慧／綜合報導

阿里巴巴尋求與螞蟻集團脫鉤，阿里巴巴集團26日發布最新的2022財年年報中，顯示螞蟻集團首席執行官井賢棟，還有倪行軍、曾松柏、彭翼捷等螞蟻集團管理層，不再擔任其合夥人成員。分析認為，這對於螞蟻集團強化公司治理有正面助益。此外，集團董事會主席兼首席執行官張勇發表「致股東的信」指出，阿里一直走在時代和歷史發展最前沿，必須比時代變化更快。

阿里年報披露，該集團近期修訂合夥協議，協議合夥人應由阿里巴巴集團人士擔任，自5月31日起，阿里巴巴集團的關聯方人士（如螞蟻集團）不再擔任合夥人。

從螞蟻集團角度而言，該舉措具有正面意義。自螞蟻啟動整改以來，董事會獨立性與公司治理一直是關鍵詞。也因此這一年多來，螞蟻集團持續強化董事會作用、引進外部獨立董事等。例如今年6月便加入港交所董事會主席史美倫做為獨董。

北京日報報導，對於螞蟻管理層成員不再任阿里合夥人，業內人士分析認為，該舉代表強化螞蟻與阿里之間的隔離，意味公司治理架構更加清晰透明，同時進一步確保董事會與管理層能在經營管理中獨立決策。

張勇表示，過去一年，阿里在組織和文化上做出的一系列改變，會成為未來發展的新開端。同時，他也提到，「必須比這個時代變化得更快，必須更堅決地調整和完善自己，更快速地把共識轉化為行動。儘管這些變革效果需要更長時間才能顯現，但是我們相信，我們正行進在一條正確的道路上」。

螞蟻集團 北京

上一則

鄭州版「忠犬八公」 牠守在去世主人家門2年後病逝

下一則

港連6天逾4000確診 社交措施延14天至8/10

延伸閱讀

螞蟻集團高管不再擔任阿里合夥人 2公司管理層分家

螞蟻集團高管不再擔任阿里合夥人 2公司管理層分家
阿里巴巴香港紐約雙重主要上市 預計今年底前完成

阿里巴巴香港紐約雙重主要上市 預計今年底前完成
10億個資疑被駭 阿里巴巴高層被約談

10億個資疑被駭 阿里巴巴高層被約談
中國10億個資遭駭 上海官方約談阿里巴巴高層

中國10億個資遭駭 上海官方約談阿里巴巴高層

熱門新聞

中國網路近日瘋傳至少七段性愛視頻，女主角就是中國「最美警花」張津瑜，引發軒然大波 。（取材自推特）

中國「最美警花」性愛片外洩 微博全封殺 網友仍各顯神通

2022-07-24 09:00
曾經因日本前首相安倍死亡後與澎湃新聞連線時哽咽，而遭到中國網友網暴的中國媒體人曾穎，19日中午在日本寓所自殺。作家陳嵐證實，目前正在搶救中。（搜狐網）

為安倍哽咽遭網暴 中國媒體人曾穎自殺「搶救中」

2022-07-19 12:51
機器人是「中國製造2025」計畫瞄準的十大領域之一。(美聯社)

中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強

2022-07-22 11:08
中國傳出有女子攜父母參加湖南旅行團，因為購物遭導遊辱罵，父親心臟病發猝死。圖為張家界大峽谷玻璃橋。（新華社）

疑未購物遭導遊辱罵 爭吵中遊客心臟病發猝死

2022-07-23 10:41
眾院議長波洛西計畫訪台，引起不少討論。（美聯社）

北京三度表態：不排除軍事回應波洛西訪台

2022-07-23 11:53
陳春花遭質疑是從歐洲文憑工廠「愛爾蘭歐洲大學」達到博士學位，此後憑藉這個學位進入大學教書。（取材自北京大學國家發展研究院官網）

剛被華為打臉…陳春花博士被爆來自野雞大學 北大：在查

2022-07-20 11:27

超人氣

更多 >
紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳

紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳
「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？

「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？
王力宏確診新冠肺炎 症狀曝光了

王力宏確診新冠肺炎 症狀曝光了
美猴痘病例登全球第一 佛奇：正積極考慮宣布緊急狀態

美猴痘病例登全球第一 佛奇：正積極考慮宣布緊急狀態
余苑綺癌細胞蔓延全身 李亞萍痛哭：請多給她一點時間

余苑綺癌細胞蔓延全身 李亞萍痛哭：請多給她一點時間