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中國移民管理局：因應疫情 保障群眾必要出入境需求

記者賴錦宏／即時報導
中國國家移民管理局新聞發言人張寧。（取材自微信）
中國國家移民管理局新聞發言人張寧。（取材自微信）

隨著中國部分地方局部群聚疫情得到有效控制，中國公民出國出境需求有所增加。中國國家移民管理局新聞發言人張寧周二（26日）表示，近期，部分國家調整放寬出入境管控措施，但全球疫情形勢仍不容樂觀，國際旅行染疫風險仍然較高。中國國家移民管理局提醒廣大出入境人員，充分考慮國際旅行風險，切實保護自身生命安全和身體健康。

不久前，在疫情封控時期，中國曾多次傳出沒收留學生出國護照或因赴外國工作者的護照的事件。張寧強調，中國國家移民管理局將根據疫情形勢變化，不斷調整改善出入境管理措施，充分保障群眾必要出入境需求，繼續服務促進中外人員往來和對外交流合作。

據星島網，張寧宣稱，當前，對中國企事業單位和內地中國公民常態化疫情防控下出境從事防疫抗疫、工程建設、運輸生產生活物資、商務、工作、生產、科研、留學、考試、學術交流、就醫、探親及照護老人孕產婦、參加親屬婚禮畢業禮、家庭團聚等事項，或處理緊急突發情況，以及因其他事由確需出入境的，國家移民管理機構均及時受理審批出入境證件。對情況特殊特別緊急的，還提供辦事辦證「綠色通道」便利。

她表示，下步，將繼續深入貫徹中共中央、國務院疫情防控決策部署，高效統籌疫情防控和服務經濟社會發展，根據疫情形勢變化，不斷調整優化出入境管理措施，繼續服務促進中外人員往來和對外交流合作。

疫情 移民 國務院

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